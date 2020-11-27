Tutanaktaki ’18 yıl önce araba var mıydı’ ifadesi istifa getirdi

TBMM Tutanak Hizmetleri başkan yardımcısı, incelenmemiş tutanakta değişiklik yapıldığına yönelik soruşturma sürerken istifa etti.
AKP Denizli Milletveki Nilgün Ök’ün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında, “18 yıl önce araba var mıydı” dediği tutanaklara yansımıştı.
Ök ise aslında, “18 yıl önce yerli araba var mıydı” dediğini belirterek, tutanağın yeni halini Twitter hesabından paylaşmıştı.
TBMM’nin resmi Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, 19 Kasım’daki toplantı sonrası Ök’e ait ifadelerin tutanakta değiştirildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak inceleme başlatıldığı ifade edildi.
TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı’nın değerlendirmesinde, incelenmemiş tutanak üzerinde bir değişiklik yapıldığının, birkaç saat içinde ise ses kayıtlarının incelenmesi neticesinde tutanağın ilk haline döndürüldüğünün tespit edildiği aktarıldı.
Açıklamada şöyle dendi: “İncelenmemiş tutanak üzerinde değişiklik işlemini yapan Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısı, söz konusu işlemle ilgili sorumluluğu üstlenerek görevinden istifa etmiştir.”