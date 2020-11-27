Tutanaktaki ’18 yıl önce araba var mıydı’ ifadesi istifa getirdi

Dünden bu yana yapılan bazı espirilerinize ben de çok güldüm 😂



Tabi hakaretler hariç…



Bahsettiğim yerli ve milli arabamız TOGG idi.



Ama işin aslı şöyle 👇🏻👇🏻👇🏻#18yılönce pic.twitter.com/HjM8yVq5n4