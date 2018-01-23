Tutamıyorum zamanı

Londra’daki Greenwich Gözlemevi’nin de yer aldığı Greenwich Park’ta 1852’de inşa edilen saatin önünde fotoğraf çektiren adam. (Reuters/Hannah McKay)
Yaramazlara biraz batar!
Londra’daki Greenwich Gözlemevi’nin de yer aldığı Greenwich Park’ta 1852’de inşa edilen saatin önünde fotoğraf çektiren adam. (Reuters/Hannah McKay)
Irak’a yaptığı yolculuk dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson’a “Onların ağzıyla bizimle konuşmayın” dediğini söyledi.
Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı yorumlayan Financial Times gazetesi, operasyonun kısa süreli ve sınırlı olma olasılığına dikkat çekti: “Bir güç gösterisinin ardından geri çekilmek mantıklı bir seçenek olabilir.”
TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ dördüncü gününde.
Farklı kentlerde Zeytin Dalı Harekatı’na dair paylaşımlar yapan, aralarında gazeteciler ve siyasetçilerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Avrupa Birliği (AB), ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili sessizliğini bozdu: “Alanda durum sakin olmalı.”