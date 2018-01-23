Diken

Yaramazlara biraz batar!

Tutamıyorum zamanı

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Londra’daki Greenwich Gözlemevi’nin de yer aldığı Greenwich Park’ta 1852’de inşa edilen saatin önünde fotoğraf çektiren adam. (Reuters/Hannah McKay)

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