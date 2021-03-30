TÜSİAD’ın tepe isimlerinden ‘ekonomi’ çıkışı: Ortalık toz duman

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simon Kaslowski ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan son dönemde ekonomi yönetiminde alınan kararları eleştirdi.

Fotoğraf: TÜSİAD

TÜSİAD’ın bugünkü genel kurulunda konuşan Kaslowski, “Kalkınmanın önkoşulu istikrardır, son iki buçuk yılda TÜİK başkanı dört kez, Merkez Bankası başkanı üç kez değişmiştir” dedi. Görev değişikliklerinde, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.

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Türkiye’deki büyümenin ‘kredi genişlemesine bağlı istisnai bir büyüme’ olduğunu ifade eden TÜSİAD başkanı, enflasyonist baskının arttığı, hem faiz hem kurun yükseklerde seyrettiği bir ekonomik ortamda yaşadığımızı hatırlattı.

TL’deki zayıflığın dışsal şoklar karşısında ekonomiyi korunmasız bırakacağını ifade eden Kaslowski, “TL’ye güveni yeniden kazandırmalıyız, aksi takdirde had safhaya varan işsizlik, alım gücünde azalma, büyümenin finansmanı gibi temel sorunların çözülmesi mümkün değil” dedi.

İşsizliğin toplumu ‘korkutucu boyutta’ tehdit ettiğini belirten işadamı, gıda enflasyonunun özel olarak ele alınması ve tarım sektörünün sorunlarını kalıcı olarak çözecek bir programın hazırlanması gerektiğini vurguladı.

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Özilhan: Anlama çalışıyoruz

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Özilhan ise “Hepimiz son aylarda art arda gelen beklenmedik gelişmeleri anlamaya çalışıyoruz” dedi.

Özilhan şu soruları dile getirdi: “Ortalığın toz duman olduğu, yetki ve sorumlulukların sınırlarının bulanıklaştığı durumlarda karar nasıl alınır, nereye gittiğimiz konusunda kafamızda bir cevap yoksa plan nasıl yapılır?

Kurumsal yapıların öngörüldüğü gibi çalışacağı varsayımı olmadan yarın ne olacağı nasıl bilinir, ilan edilmiş olan kurallar yarın değişebilirse, yarına ilişkin kararlar nasıl alınır?”

‘Kaçınılmaz olacak’

Özilhan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: