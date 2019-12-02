TÜSİAD’ın eski yöneticisinden konkordato ilanı

ALİ YILMAZ

Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden AKG Grubu’nun üç şirketi ve sahipleri için konkordato talep edildi. Konkordato talep edilen şirketler arasında AKG Gazbeton da yer alırken, bir dönem TÜSİAD yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Bülent Akgerman için de konkordato talep edildi. Mahkeme şirketler için geçici mühlet verdi, komiser ataması yaptı.

Bülent Akgerman

Son dönemde mali sorunlar nedeniyle mahkemeye giderek konkordato talep eden şirketlerin arasına İzmir merkezli AKG Grubu da dahil oldu. Gruba bağlı AKG Gazbeton, AKG Yalıtım ve İnşaat Malzemeleri, Ertuğ Balık Üretim Tesisi ve More Su Ürünleri ve ahipleri Bülent, Levent ve Öner Akgerman için konkordato istendi.

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Şirketler hacizlere karışı korumaya alındı

İzmir 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi, başvuru sonrası şirket ve sahipleri için üç aylık geçici mühlet verdi. Kararla birlikte şirket ve sahipleri, hacizlere karşı korumaya alınmış oldu.

Mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi için de SMMM Bağımsız Denetçi Hatice Karpuzoğlu, Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova ve inşaat mühendisi İbrahim Alper Yalçın’ı geçici konkordato komiseri olarak atadı.

Sektörün büyük oyuncusu

AKG Grubu’nun temelleri 30 yıl öncesine dayanıyor. İlk olarak kültür balıkçılığına yönelen Akgermanlar, 1995’in ortasından itibaren de inşaat sektörüne girdi. Çimsotene markasını 1995’te kuran aile, 2002’de de AKG Gazbeton’u kurdu. İzmir, Kırıkkale ve Çorlu’da üretim tesisi bulunan AKG Gazbeton, sektörün önde gelen oyuncusu konumunda.

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TÜSİAD’ın yönetiminde de yer aldı

Hakkında konkordato talep edilen isimlerden Bülent Akgerman, iş dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Bir dönem Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği, Ege Genç İş Adamları Derneği ve Ege Genç İşadamları Dernekleri Federasyonu yönetiminde de yer alan Akgerman, iki dönem boyunca Sektörel Dernekler Federasyonu yönetim kurulu başkanı, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu yönetim kurulu başkan vekilliği ve TÜSİAD yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Aynı zamanda İrlanda’nın İzmir fahri konsolosu olan Akgerman, halen İzmir Ticaret Odası Meclis üyesi ve TABA-AmCham yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapıyor.