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Yaramazlara biraz batar!

TÜSİAD’dan ‘Zeytin Dalı’na destek: Dileğimiz kahraman askerimizin zaferi

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Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) Afrin’e yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi.

Fotoğraf: DHA

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik şöyle dedi: “Terör odaklarına karşı haklı mücadelede yüreğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte. Dileğimiz, kahraman askerlerimizin zaferi ve yurda sağ salim dönüşleridir. Zeytin Dalı Harekatı sayesinde sınırlarımızda barışın ve huzurun kalıcı olarak tesisini temenni ediyoruz.”

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TSK, 20 Ocak saat 17.00’de harekatın başlatıldığını duyurduktan sonra Afrin’deki PYD mevzilerini bombalamaya başlamıştı. Tanklar ve askerler ise bugün Suriye’ye karadan girmişti.

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