TÜSİAD’dan yeni vergi paketine: Ekonomiye ağır yük getirir

Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD), yeni vergi paketinin ekonomiye ağır bir yük getireceğini belirterek, kendilerinden de görüş alınmasını istedi.

AKP’nin bugün Meclis’e sunduğu yeni vergi paketinde, yüksek gelir grubundan daha fazla vergi alınması dahil çok sayıda ek vergi öngörülüyor.

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İnternet sitesinden yazılı açıklama yayınlayan TÜSİAD, Türkiye’nin ihtiyacının ‘kayıt dışılığı azaltacak, verginin tabana yayılmasını sağlayacak ve vergi kanunlarının daha basit, adil ve anlaşılır olmasını sağlayacak bir vergi reformu’ olduğunu aktardı.

Açıklamada, gelirler vergisi gibi toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren alanlarda değişiklik içeren kanun teklifinin aceleye gelmeden, tüm detaylarıyla ilgili STK ile iş dünyasının da görüşlerinin alınarak hazırlanmasının ve Meclis’te tüm yönleriyle değerlendirilmesinin, ekonominin etkili işleyişi için son derece önemli olduğu belirtildi.

TÜSİAD şunları kaydetti: “Meclis’e verilen teklif, gelir vergisinde öngörülen değişikliklerin yanı sıra, dijital hizmetler vergisi, değerli konut vergisi ve turizm sektöründe konaklama vergisi gibi ekonomimize oldukça ağır yükler getiren yeni vergileri de içermektedir. Bu alanlarda getirilen yeni vergilerin ekonomimizin rekabet gücü, yatırım ortamının öngörülebilirliği ve vergi adaleti açısından çok dikkatli değerlendirilmesi gerekmektedir.

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TÜSİAD’da çalışma gruplarımız ve uzmanlarımız kanun teklifi üzerinde detaylı görüşlerini oluşturmak üzere çalışmaya başlamıştır. Kamuoyunu görüşlerimiz ile ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz.”