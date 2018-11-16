TÜSİAD’dan gözaltılara: Bilim insanlarının dönüşünün konuşulduğu dönemde üzücü

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Anadolu Kültür’e yönelik operasyonda gözaltına alınan akademisyenler için “Bilim insanlarımızın ülkemize dönüşünü konuştuğumuz bir dönemde, güne çok sayıda akademisyenin gözaltı haberiyle başlamak çok üzücü” dedi.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik gözaltılara yönelik tepkisini Twitter’dan attığı mesajla kamuoyuyla paylaştı. Birecik mesajında “Bilim insanlarımızın ülkemize dönüşünü konuştuğumuz bir dönemde, güne çok sayıda akademisyenin gözaltı haberiyle başlamak çok üzücü! Üzerinde yaşadığımız toprakların bereketini, bilime çağlar boyunca sığınak olmuş kültürümüze borçluyuz. Bunu inkar edersek asla ilerleyemeyiz” dedi.

Reklam

Bilim insanlarımızın ülkemize dönüşünü konuştuğumuz bir dönemde, güne çok sayıda akademisyenin gözaltı haberiyle başlamak çok üzücü! Üzerinde yaşadığımız toprakların bereketini, bilime çağlar boyunca sığınak olmuş kültürümüze borçluyuz. Bunu inkar edersek asla ilerleyemeyiz❗ — Erol Bilecik (@ErolBilecik) November 16, 2018

Tutuklu işadamı Osman Kavala’nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür’e yönelik sabah saatlerindeki operasyonda aralarında akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar Kavala ile hiyerarşik bir düzen ilişkisi içinde Gezi Parkı eylemlerini planlamak ve finanse etmekle suçlanıyor.

Bugün gözaltına alınan isimler şöyle: Ali Hakan Altınay (Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı), Asena Günal (Anadolu Kültür Depo Program Koordinatörü), Meltem Aslan Çelikkan (Anadolu Kültür Genel Koordinatörü), Prof. Dr. Turgut Tarhanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı), Yiğit Ali Ekmekçi (Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Bora Sarı (Anadolu Kültür), Ayşegül Güzel (Anadolu Kültür), Çiğdem Mater (Anadolu Kültür Danışmanı), Prof. Dr. Betül Tanbay (Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi), Hande Özhabeş (Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü), Filiz Telek (Anadolu Kültür), Yiğit Aksakoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi).