TÜSİAD’dan ekonomik uyarı: Kendini sağlam bilen hastanın tedavisi zor olur

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik hükümetten ekonomi için istedikleri şeyin toplumsal uzlaşma ve reform olduğunu söyledi.

Bilecik, Bloomberg HT’de 24 Haziran seçimleri üzerinden ekonomiyi değerlendirirken “En kritik seçimini geride bıraktık. Seçim sonuçlarının ülkemize hayırlı olamasını diliyorum. Yeni cumhurbaşkanına hayırlı olsun. Ekonomi için iki isteğimiz var. Toplumsal uzlaşma ve reform” dedi.

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İnsan hakları demokrasi hukukun üstünlüğünü oturtmadan güçlü bir ekonominin söz konusu olamayacağını dile getiren TÜSİAD başkanı, şunları söyledi: “İnsanların ortak noktada buluştuğu yer hukukun üstünlüğüdür. Ülke olarak ekonomide zor bir süreçten geçtik. Bugün dünya da söz sahibi olmak için ekonominiz iyi olması gerekir. Çok temel olan bir nokta var. Kendini sağlam bilen bir hastanın tedavisi zor olur. Enflasyonla mücadele de koordinasyon sağlıklı yapılmalıdır.”