TÜSİAD’dan bir kez daha ‘OHAL uyarısı’: En kısa sürede bitmeli

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL’in en kısa sürede bitmesi gerektiğini söyledi.

Bilecik, 12 Ocak’ta düzenlenen TÜSİAD kongresinde Cansen Başaran-Symes’ın bıraktığı koltuğu devralmıştı.

Symes veda konuşmasında “Sürekli bir OHAL ortamının tek başına güvenlik sorunlarının aşılmasını sağlayacağı kanısında değiliz” demişti.

‘OHAL, ticari hayatta güvenin tesis edilmesini engelliyor’

AA’ya konuşan yeni başkan Bilecik, darbe girişimine karşı en sert mesajları veren kurumlardan biri olduklarını ve tüm dünyaya durumu anlattıklarını aktarırken ‘OHAL uyarısı’ yaptı.

Bilecik şunları söyledi: “Darbe girişiminin ekonomiye etkisi doğal olarak olumsuz oldu. Devletin içerisine uzanan terör yapısının temizliği ve ekonomiye etki eden bağlantılarının ortaya çıkarılması beklenenden de uzun sürdü. OHAL, dokuz aya uzatılmış durumda. Bu durum, hem yabancı algısını olumsuz etkiliyor hem de içeride belirsizliklerin devam etmesine neden olarak ticari hayatta güvenin tam olarak tesis edilmesini engelliyor. Şüphesiz devletin içerisinde uzun zamandır yuvalanmış bu yapı ile mücadelenin ne kadar zor olduğunun farkındayız. Ancak ekonomiye verilen zararın en aza indirilebilmesi için mümkün olan en kısa sürede bu terör yapısının temizlenmesini ve OHAL uygulamasının sonlandırılmasını temenni ediyoruz.”

‘Yapısal reform gündemine bir an evvel dönmeyi arzu ediyoruz’

Türkiye’nin bu dönemde ekonomik açıdan yavaş büyüdüğünü belirten TÜSİAD başkanı, “Önemli olan istikrarın ve öngörülebilirliğin sağlanmasıdır ve bunun temel koşulu enflasyon oranının yüzde 5 ve altında istikrara kavuşturulmasıdır” dedi.

Bilecik, “Referanduma doğru giderken Türk iş dünyası nasıl bir beklenti içerisinde?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Son iki yıl, iki seçim ve darbe girişimi ile geçti. Ekonomide yapısal reformlara öncelik verdiğimiz bir gündeme bir an evvel dönebilmeyi arzu ediyoruz.”