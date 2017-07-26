TÜSİAD’dan ‘Almanya’yla kriz’e çözüm: ‘Önce karşı taraf adım atsın’ dememeli

TÜSİAD, son dönemde Almanya’yla iyice gerginleşen ilişkiler için çözüm isteyerek, “Önce karşı taraf adım atsın” anlayışından vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

Ankara, terörle bağlantılı olduğundan şüphelenilen yüzlerce Alman şirketi hakkında soruşturma yapılması yolunda Almanya’ya ilettiği istekten vazgeçtiğini açıklamıştı. İkili ilişkiler bilhassa biri Alman vatandaşı Peter Steudtner’in Büyükada’daki insan hakları toplantısında gözaltına alınıp tutuklanmasıyla hayli gerilmişti.

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‘Krizin bedelini iş dünyası ödememeli’

Deutsche Welle’ye konuşan TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, Almanya’daki iş örgütleriyle temas halinde olduklarını ve iki tarafın da olumsuz tablodan rahatsız olduğunu belirterek, “Her iki ülke siyasetçilerinin yarattığı krizlerin sorumlusu iş dünyası değil, bedelini de iş dünyası ödememeli. Biz siyasetçilerin itidalli davranması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

‘Özgürlükler ortamı tesis edilmeli’

Olgunluk ve anlayışın çözüm için anahtar olabileceğini dile getiren Kaleağası, “Önce karşı taraf adım atsın” anlayışından vazgeçilmesi gerektiğini, bu şekilde atılacak adımların her iki ülkenin de yararına olduğunu söyledi.

Kaleağası, şöyle devam etti: “Almanya ve daha genel anlamda Avrupa Birliği başta terörle mücadele ve Gümrük Birliği’nin geliştirilmesi konusunda adımlar atmalı. Bu alanlarda işbirliği artırılmalı. Türkiye ise bir an önce kanlı darbe girişiminin tramvasını atlatmalı, hukuk devleti ve özgürlükler ortamını tesis etmeli.”