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TÜSİAD’dan ‘Adalet Mitingi’ mesajı: Sade, net ve masum

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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, ‘Adalet Mitingi’ için bir mesaj yayınladı.

Fotoğraf: DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı. Yürüyüş, 9 Temmuz’da Maltepe sahilindeki ‘Adalet Mitingi’yle sonlanmıştı.

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Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Bilecik, “Çok sade, çok net ve çok masum. Üstelik küçük harflerle ifade edildiğinde daha etkili… Siyasi parti gözetmeksizin herkese #adalet” diye yazdı.

Erdoğan üç yıl sonra TÜSİAD etkinliğine katılmıştı

Fotoğraf: Reuters

Mayıs ayında üç yıl sonra ilk kez bir kez TÜSİAD etkinliğine konuk olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iş dünyasının olağanüstü halle (OHAL) ilgili endişelerini anlamakta güçlük çektiğini belirtip OHAL’in bir süre daha kaldırılmayacağını söylemişti.

Aynı toplantıda TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan ise AKP’nin hayata geçirdiği çözüm sürecinin ‘değerini şimdi daha iyi anladıklarını’ ifade etmişti.

Fotoğraflarla Maltepe’deki ‘Adalet Mitingi’

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