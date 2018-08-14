TÜSİAD ve TOBB’dan iktidara yedi öneri: Sıkı para politikası isteniyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ekonomiye güvenlerinin tam olduğunu açıklarken hükümete yedi öneride bulundu.

TOBB ve TÜSİAD artan döviz kurlarına bağlı olarak başlayan ekonomik çalkantının aşılması için önerilerini ortak açıklamayla duyururken hükümetin açıkladığı ekonomi programı ve krizi aşmak için alacağı önlemlere tam destek vereceklerini duyurdu.

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Öneriler şöyle:

– Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır ve bu süreçte reel sektörümüzün üretim ve istihdam kapasitesinin korunması son derece büyük önem arz etmekte,

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– Hassas bir dönemdeyiz, bu durumun reel ekonomi üzerinde kalıcı bir etkiye neden olmaması için gerekli tedbirler alınmalı,

– Merkez Bankası’nın dün sabah likidite yönetimi için attığı olumlu adımların yanısıra, kurun istikrara kavuşması için daha sıkı bir para politikasına geçilmeli,

– Sıkı para politikasını destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikası en kısa sürede açıklanmalı,

– Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için güven verici somut bir yol haritası bir an önce hazırlanmalı,

– En önemli ekonomik partnerimiz Avrupa Birliği ile ilişkiler yeniden olumlu çerçeveye kavuşturulmalı,

– ABD ve Türkiye’nin sorunlarının stratejik ortaklık çerçevesinde diplomasi yoluyla ve ivedilikle çözülmesi için çaba göstermeye devam edilmeli.

Açıklamada “İş dünyası olarak, gerekli önlemlerin uygulanmasıyla, ekonomimizin yeniden dengelenerek sürdürülebilir büyüme sürecine süratle döneceğine inancımız tamdır” ifadesi de kullanıldı.