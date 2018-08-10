TÜSİAD uyardı: Zor dönemde cankurtaran gibi IMF’ye sarılmak çözüm değil

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, “Zor dönemlerde cankurtaran gibi IMF’ye sarılmak çözüm değildir” dedi.

Bilecik, Sözcü’den Özlem Gürses’e konuştu.

Reklam

Türkiye’nin en önemli sorunlarından birinin enflasyon olduğunu söyleyen Bilecik, Türkiye’nin dünyada enflasyon oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğunu söyledi.

‘Önce enflasyonu azalan bir eğilime sokmalıyız’

Bilecik şöyle devam etti: “Ekonomide iyi ve kötü sonuçlar rastlantısal olamazlar. Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele edildiğinde kur ve faiz de normalleşecektir. Bu nedenle; yeni ekonomik programın önceliğinin enflasyonla mücadele ve dengeli, sürdürülebilir büyüme olacağını umuyoruz.”

Reklam

TÜSİAD başkanı, “Önümüzdeki dönemde yeni bir IMF paketi bekliyor musunuz?” sorusunu da yanıt verdi: “Zor dönemlerde cankurtaran gibi IMF’ye sarılmak çözüm değildir. Dalgalarla mücadele etmeyi, yüzmeyi öğrenmek zorundayız. O noktaya gelmemek için çok çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Önce enflasyonu azalan bir eğilime sokmalıyız. Yatırımcı güveninin devamını sağlamak çok önemli. Biliyorsunuz, son dönemde ABD’den kaynaklanan gerginlikler piyasaları etkiliyor. Eğer temellerimiz sağlam olursa, bu tür anlaşmazlıklar, kısa sürmek kaydıyla, ekonomide büyük bir etki yaratmaz. Dış borcumuz ve cari açığımız yüksek. Dışarıdan kaynak akışının, sermaye girişlerinin devam etmesine ihtiyacımız var. Türkiye, dünyada oluşan ve dolaşan ve buna kendisinin de katkıda bulunduğu uluslararası sermayeden kendi payına düşeni almalı. Bu, bir milli menfaat meselesidir. Bunun için de, hem AB ile entegrasyon sürmeli, hem de dünyanın diğer bölgelerine daha çok açılmalıyız.”