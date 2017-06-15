TÜSİAD ses verdi: Geriye gidiş var, adalete güven zedelendi

Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), tutuklu yargılamaların Türkiye’nin özgürlükler toplumu özelliğine zarar verdiğini vurgulayarak, ‘adalete güven’ unsurunun zedelendiğini belirtti.

TÜSİAD’ın internet sitesinden yapılan açıklamada, son dönemde giderek artan sayıda akademisyen, siyasetçi, medya yöneticisi ve yazarının soruşturmaya uğraması ve tutuklu yargılanmasının yanısıra uluslararası internet sitelerinin yasaklanmasının Türkiye’nin ‘özgürlükler toplumu olma’ özelliğinden geriye gidiş algısı yarattığı belirtildi.

Açıklamada, “Söz konusu uygulamaların yanı sıra adaletin herkes için eşit ve tarafsız tecelli etmediği şüphesini doğurabilecek yaklaşımların, çağdaş bir demokrasinin ayrılmaz bir ilkesi olan, ‘adalete güven’ unsurunu zedelediği aşikardır” dendi.

TÜSİAD temel hak ve özgürlükleri doğrudan ya da dolaylı olarak kısıtlayan tüm güvenlik ve soruşturma tedbirlerinin, dünyada Türkiye karşıtı çevreleri güçlendirdiğini ve terörle mücadeleyi zayıflattığını savundu.

“Tarihimizde edindiğimiz en önemli kazanımlarımız olan demokrasimiz ve insan haklarını korumak ve yüceltmek için devletimiz ve yargı erkimizin özenli yaklaşımına daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz” diye devam edilen açıklamada, “Güvenlik ve özgürlük birbirleriyle çelişen değil birbirini tamamlayan önceliklerdir” ifadesine de yer verildi.