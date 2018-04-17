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TÜSİAD ‘rahatsız’: Erken seçimi doğru bulmuyoruz

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TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, iş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmadıklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, normalde 3 Kasım 2019’da yapılması plananlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin Ağustos 2018’de yapılmasını önermişti. ‘Cumhur ittifakı’nda MHP’yle bir araya gelen AKP ise bu öneriyi şimdilik ne reddetti ne de kabul etti.

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Şimdiye kadar CHP ve İYİ Parti MHP’nin önerisine hazır olduklarını söyleyerek yanıt verdi.

Bloomberg’e konuşan Bilecik, iş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmadıklarını belirterek, “2018 yılının yapısal reformlar ve enflasyonla mücadele yılı olmasını bekliyorduk” dedi.

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Bilecik, “Erken seçim yapmak yapısal reform ve enflasyonla mücadele sürecini tamamen ortadan kaldırır. OHAL sürecinde seçim, Türkiye’yi dış dünyada zorda bırakır. Bugüne kadar cumhurbaşkanı, başbakan ve diğer siyasi liderlerden seçimlerin zamanında yapılacağına dair aldığımız mesajları tamamen desteklemiştik” diye konuştu.

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