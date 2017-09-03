TÜSİAD ‘normalleşme’ istedi: Erken seçimin adını anmayalım

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ‘normalleşmeye’ ihtiyaç olduğunu belirterek, “Vaktinde seçimin olduğu bir reform dönemi başlığı altında kararların alınıp devam edilebilecek bir süreye ihtiyaç var” dedi.

Sözcü’den Sayime Başçı’ya konuşan Bilecik, ekonomideki son durumu şöyle anlattı: “Yaşamış olduğumuz muazzam derecede olumsuz gelişmeler var. Birçok belirsizliklerin olduğu ortama rağmen ekonominin toplamına baktığımız zaman önemli büyüme hamlelerini de görüyoruz. Burada, kocaman bir ‘ancak’ kelimesi koymamız gerekir. Ekonomiye baktığımız zaman büyüme çizgisinin bu şekilde birinci çeyrekte açıklanan yüzde 5, ikinci çeyrekte de benzer bir şey olması son derece olumlu. Ama acaba ‘Bu büyüme sağlıklı bir büyüme midir değil midir?’ sorusunu da sormadan edemiyoruz.”

Reklam

‘Enflasyon düşmeli’

Tarım konusuna ülke olarak daha eğilmek gerektiğini savunan Bilecik, enflasyonun mutlaka yüzde 5’in altına düşmesi gerektiğini söyledi.

‘Erken seçimin anılmadığı süre’

TÜSİAD başkanı neden erken seçim istemediklerini de şöyle anlattı: “Buradan bakıldığı zaman da daha fazla normalleşmeye ihtiyaç var. Hukuk, demokrasi ve özgürlükler toplumu olmadan, dünyanın bütün yatırımlarını alabilir bir konumda olamayız diye düşünüyorum. Hatta şunu söylüyorum, önümüzde 2019 Kasım’ına kadar hiçbir şekilde kati suretle erken seçimi anmadan, vaktinde seçimin olduğu bir reform dönemi başlığı altında kararların alınıp devam edilebilecek bir süreye ihtiyaç var. Seçim atmosferiyle beraber bir reform atmosferinden bahsetmek doğal olarak mümkün değil.”