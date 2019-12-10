TÜSİAD’ın çeviri krizi: ‘İngilizce konuşun’ denen eski Alman lider kürsüden indi

TÜSİAD’ın İstanbul’da düzenlediği konferansa davet edilen eski Almanya cumhurbaşkanı Christian Wulff, çevirmen olmadığı için Almanca yerine İngilizce konuşması istenince kürsüden indi.

Fotoğraf: DHA

Wulff, ‘Çin’i Anlamak, Çin’le İş Yapmak’ başlıklı konferansa konuşmacı olarak davet edildi. Kürsüye çıkınca Almanca konuşmaya başlayan Wulff’un yanına kısa süre sonra bir görevli gitti ve Almanca çeviri imkanı olmadığını belirterek İngilizce konuşmasını istedi.

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Wulff da şu ifadeleri kullanarak kürsüden ayrıldı: “Umuyorum ki gelecek yıl Almanca-Türkçe çevirmenle konuşma yapabilirim. Benim bu konuşmayı İngilizce yapmam mümkün değil. Burada Almanca-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri hizmeti yapılacaktı. Ben de şimdi bir sonraki tartışmaya bensiz devam etmenizi teklif ediyorum.”

