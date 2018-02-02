TÜSİAD: Düşünce dile getirenlere tepkiler, terörle mücadeleye zarar veriyor

Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD), Afrin operasyonunu eleştirenlere yönelik tepkilerden rahatsız olduğunu ortaya koydu: “Düşünce ve önerilerini demokratik tartışma anlayışı içinde dile getiren birey ve kurumlara karşı gösterilen tepkiler, toplumumuzda kutuplaşmayı artırdığı gibi, ülkemizin teröre karşı haklı mücadelesine zarar vermektedir.”

TÜSİAD, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İki gün önce, bölücü terör örgütünün yaptığı hain saldırıda henüz yaşamının baharındaki bir gencimizi daha kaybettik. Bu ve bunun gibi devam etmekte olan hain saldırılar sınırlarımızda güvenlik ve barışın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Ülkemizin bekasına kasteden tüm terör örgütlerini kınıyor, şehit düşen asker ve vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar, aile ve yakınlarına sabır diliyoruz.”

Bu süreçte, toplumdaki görüş ve ifade zenginliğini sahiplenmenin Türkiye’nin birliği ve beraberliği açısından kritik öneme sahip olduğu belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi: “Düşünce ve önerilerini demokratik tartışma anlayışı içinde dile getiren birey ve kurumlara karşı gösterilen tepkiler, toplumumuzda kutuplaşmayı artırdığı gibi, ülkemizin teröre karşı haklı mücadelesine zarar vermektedir. Terörle mücadele ederken özgürlüklerini koruyan, düşünce çeşitliliğini muhafaza eden bir Türkiye bu mücadeleden başarıyla çıkacaktır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ‘güvenlik ve özgürlükler birbirleriyle çelişen değil birbirini tamamlayan önceliklerdir.’ Bu bilinç ile hareket edilmesi demokrasimiz, milli menfaatlerimiz ve küresel rekabetteki gücümüz açısından vazgeçilmez bir öncelik olmalıdır.”