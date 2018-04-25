TÜSİAD da OHAL’e alışıyor: Kendimize özgü bir yapısı olabilir

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurlu Başkanı Erol Bilecik, OHAL’in ‘farklı bir değişime uğrayabilmesi’ için görüşlerini ifade ettiklerini söyleyerek, “İki gözümüzün biri ekonomidedir biri de dış politikadadır. Böyle baktığımız zaman dış ilişkilerden zaman zaman gelen sese bizim dikkat etmemiz gerekir” dedi.

TÜSİAD, daha önce de pek çok kez OHAL’in bitirilmesi yönünde görüş bildirmişti. İş insanlarının çıkışları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından eleştirilmişti.

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Katıldığı bir seminerde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilecik, Erdoğan’ın geçen hafta sarfettiği “İş adamlarımız çıkıp da bize ‘OHAL’in kalkması gerekiyor’ diyorsa bu bizi üzer” sözlerini hatırlatarak, “Devleti yönetenlerimiz, sayın cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu konularda bütün hassasiyetiyle bu konuları gündeme getirdikleri konusunda en ufak bir şüphemiz yok” dedi.

OHAL koşullarının bir kanun maddesiyle Fransa örneğine dönüştürülebileceğini savunan Bilecik, şöyle devam etti: “Ya da kendimize özgü bir yapısı olabilir. Bu noktalarda ‘farklı bir değişime uğrayabilir mi’ noktasında görüşlerimizi ifade ediyoruz. İki gözümüzün biri ekonomidedir biri de dış politikadadır. Böyle baktığımız zaman dış ilişkilerden zaman zaman gelen sese bizim dikkat etmemiz gerekir. Buradaki eleştirilere kulak vermemiz gerekiyor. Ama kendi doğrularımızı bulmak kaydıyla… Yani aslolan iyi ve güçlü bir küresel rekabette güçlü bir Türkiye yaratmaktır. Bunun koşulları da ‘dünyada daha iyi algısı olan bir Türkiye’ yaratmaktır.”

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Bilecik, bir gazetecinin “OHAL’in devam ediyor olması yatırımcıların Türkiye’ye gelmesini etkiler mi” diye sorması üzerine şu yanıtı verdi: “Şu ana kadar yapılanlara baktığımız zaman bu noktada kaybettiklerimiz ve kazandıklarımız net olarak ortada. Daha iyi bir performans yapabilirdik ama yapamadık. Rakamlar bunu işaret ediyor. Ama diliyorum 25 Haziran itibarıyla bu performans gerek Türk iş dünyası gerekse de ekonomik verilerimizin ve makro ekonomik istikrarımızın da daha sıhhatli bir şekilde yerini bulması ve bunların olumlu bir şekilde akmasıdır. Ana beklentimiz budur.”

TÜSİAD başkanı, seçimlerin 24 Haziran’a çekilmesiyle ilgili olarak da, “Biz vaktinde yapılmasını tercih ederdik” dedi.