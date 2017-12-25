TÜSİAD da ses verdi: 696 sayılı KHK’da ‘gerekli düzeltmeler’ yapılsın

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), hükümetin çıkardığı 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de ‘gerekli düzeltmelerin’ yapılmasını istedi.

Hükümetin önceki gün çıkardığı 696 sayılı KHK, olağanüstü hal uygulamasıyla ilgisi olmayan düzenlemeler yaptığı gerekçesiyle eleştiriliyor. KHK ile hükümete Yargıtay ve Danıştay’a 116 yeni üye atanmasına izin verilmesi de ‘yetki aşımı’ olarak tepki çekiyor.

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Söz konusu KHK’yla ‘15 Temmuz darbe girişimi ve girişimin devamı niteliğindeki eylemler’e müdahale eden sivillere cezai sorumsuzluk getirilmesi ise gündemin bir numaralı tartışma konusu.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, bu maddenin sadece 15-16 Temmuz’u kapsayacağını söylese de bu açıklama CHP’yi tatmin etmemişti. Son olarak eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül de düzenlemeyi ‘kaygı verici’ diye nitelemişti.

‘Birçok sıkıntıya neden olabilir’

TÜSİAD’ın yazılı açıklaması şu sözlerle başladı: “Son KHK’nın konusu olan düzenlemeler, toplumun geniş kesimlerini ilgilendirmektedir. Yeni KHK’nın içeriğinde yer alan ucu açık düzenlemeler, hukuk devleti ilkelerine uygun olmayacak neticelere sebep olabilir. Çünkü başka niyetle kullanılmaya elverişli bu düzenlemeler toplumun huzurunu etkileyecek birçok sıkıntıya neden olabilir.”

Terörle mücadelenin mutlak bir kararlılıkla devam etmesi gerektiğini belirten TÜSİAD, bu yönde başarılı bir politikanın temelinde, bireysel hak ve özgürlüklerin korunmasının yer alması gerektiğini kaydetti.

‘Gerekli düzenleme yapılmalı’

TÜSİAD açıklamasına şöyle devam etti: “15 Temmuz hain darbe teşebbüssü sonrasında, ülkemizin artık hızla OHAL şartlarını geride bırakması gerekir. Bu ilerleme demokratik değerlerimiz, güvenlik ortamımız, uluslararası etki alanımız ve ekonomik rekabet gücümüz açısından elzemdir. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Bugün ülkemizin demokrasisi ve geleceğini ilgilendiren temel alanlarda milli uzlaşma ortamının tesisi daha da önem kazanmıştır. Dünya Değerler Araştırması’na göre Türkiye, vatandaşları arasında karşılıklı güvenin en zayıf olduğu ülkelerden biridir. Birçok ülkede yüzde 60’ın üzerinde olan birbirine güven oranı, ülkemizde maalesef yüzde 12’dir. Endişemiz, son KHK ile toplumumuzdaki bölünme ve güvensizlik ortamının daha da derinleşmesidir. Bu düzenlemeler Türkiye’de demokrasi, güvenlik ve hukuk devleti görünümüne zarar verebilir. Son KHK’nın amacının bu yönde olmadığı resmi yetkililerce de açıklanmıştır.”

KHK’da ‘gerekli düzeltmeler’in yapılmasını isteyen TÜSİAD, OHAL ortamının geride kalması gerektiğini belirtti.