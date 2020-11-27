TÜSİAD başkanı: Reformların çok önemli olacağını düşünüyoruz

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, hükümetin son günlerde andığı reformların gerçekleşeceğine inandıklarını söyledi.

Fotoğraf: TÜSİAD

TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’la İstanbul’da basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

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Toplantıya dair görüşlerini bildiren Kaslowski şunları söyledi: “İş dünyası paydaşları ile iletişimin süreklilik arz etmesini önemsiyor, yapılacak tüm istişareler çerçevesinde reform adımlarının atılacağına inanıyoruz. Ülkemizde ekonomi ve hukuk alanında çözümlerin, yapıcı bir istişare ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduk. Toplantı kapsamında ekonomik istikrar ve hukuk reformları ile ilgili atılabilecek adımlar konusundaki TÜSİAD görüşlerini sunduk. “

TÜSİAD başkanı, ‘bu alanlardaki reformların güven ve yatırım ortamı bakımından çok önemli olacağını düşündüklerini’ vurguladı.