TÜSİAD başkanı emin: İyi günler gelecek, umudunuzu kaybetmeyin

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, basın özgürlüğü, laiklik ve demokrasi vurgusu yaparak gençlere şöyle seslendi: “Sivil toplum örgütlerinde daha aktif görevler almalısınız. Daha iyi günler gelecek umudunuzu kaybetmeyin.”

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın haberine göre Bilecik, ’40 Yaş Altı 40 Genç CEO 2018 Araştırması’nın ödül töreninde yaptığı konuşmada basın özgürlüğü, laiklik ve demokrasi vurgusu yaptı.

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Laiklik ve demokrasinin, Türkiye’nin sigortası olduğunu belirten Bilecik, “Türkiye’nin basın özgürlüğü, hukuk ve insan hakları alanında önemli yapısal sorunları var. Artık toplumsal uzlaşma ve reform dönemindeyiz” dedi.

Bilecik, ekonomiyle ilgiliyse şunları söyledi: “Türkiye ekonomisi son dokuz yıldır kesintisiz büyüdü. Ancak bu süreçte finansal riskler de biriktirdik. Uzun vadeli borçlanma maliyetlerini düşürmemiz için enflasyonun düşürülmesi şart. Kur riski özel sektör üzerinde ciddi kırılganlık yaratıyor. Küresel ilişkiler iyileştirilmeli. Bir gözümüz ekonomide diğeri dış ilişkilerde. Finansal istikrarın sağlanması en önemli konu.”

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TÜSİAD başkanı, genç yöneticilere de şu önerilerde bulundu: “Gençler, sizler dünyanın kaderini değiştiren bir liderin gençliğisiniz. Mustafa Kemal Atatürk bizim yönümüz ve özümüzdür. Hayallerinizi çoğaltmaktan çekinmeyin. Çoğu da Türkiye ile ilgili olsun. Hayatta seyirci değil, oyuncu olunuz. Elinizi taşın altına koymaktan korkmayınız. Asla vazgeçmeyiniz, pes etmeyiniz, karamsar olmayınız. Umut; korkudan daha güçlü olan tek duygudur. Hepimizin bu güzel ülkeye, bu topraklara borcumuz var. Bu nedenle sivil toplum örgütlerinde daha aktif görevler almalısınız. Daha iyi günler gelecek umudunuzu kaybetmeyin.”