TÜSİAD başkanı: Ekonomide güven sağlamak uzun zaman alacak

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, ekonomide yeniden güven sağlamanın uzun zaman alacağını belirterek, güven ortamının fiyat ve finansal istikrar olmak üzere iki ön koşulu bulunduğunu ifade etti.

Fotoğraf: TÜSİAD

Kaslowski, Koç Üniversitesi-TÜSİAD tarafından online düzenlenen ‘2021 Yılında Türkiye Ekonomisi’ konulu panelde konuştu.

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TÜSİAD başkanının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Ekonomide yeniden güven sağlamak uzun zaman alacak, rehavete kapılmadan çaba sarf etmeliyiz.

*Önümüzde enflasyonla mücadelede oldukça uzun yol var, bunun zorluğunu bilerek tüm ekonomik aktörler tarafından tam mutabakatın önemli olduğunu düşünüyorum.

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*Ekonomide güven ortamının iki ön koşulu var: Fiyat istikrarı ve finansal istikrar. Enflasyonu düşüremediğimiz ortamda finansal istikrar da maalesef mümkün olamıyor.

*Yüksek enflasyonla mücadeleyi erteleyip “Büyüyelim” dediğinizde kaynakları israf ediyoruz; enflasyonla kararlı mücadele süreci sandığımızdan uzun sürebilir.

*Yalnızca doğru iktisat politikaları yeterli olmayabiliyor; hukuk ve ekonomi reform gündeminin hızla hayata geçmesi, küresel bölgesel ekonomik işbirlikleri konumunuzu olumlu etkileyebilecek.

*Türkiye ekonomisinin ilk yarıda rehavete kapılabileceği tek bir gün dahi yok; belli bir dönem iktisadi büyümeden feragat edeceğimiz bir dönemden de geçeceğiz.

Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanlığından istifası sonrası değişen ekonomi yönetimiyle beraber iktidarın bazı konularda reforma gidileceğini söylemesi, piyasada geleneksel ekonomi politikalarına dönüş olacağına dair beklenti yaratmıştı. Ekonomideki reformların orta vadede fiyat istikrarını sağlayabileceği değerlendirilmişti. Nitekim Merkez Bankası da bu yönde adım atarak faizleri yükseltmişti.