TÜSİAD başkanı: ‘Corona’ bazı dengesiz durumları düzeltmek için fırsat

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, corona virüsü salgınının tüm sektörleri etkilediğini, birçok sektörde ‘ani duruş’ olduğunu belirtti, “Normalleşme sürecinin ilk fazına girmişken ekonomi dünyası nasıl olacak bakıp ona göre yatırımlarımızı ve protokollerimizi hayata geçirmemiz lazım” dedi.

Fotoğraf: TÜSİAD

Kaslowski, Bloomberg HT’ye corona virüsü krizinin etkilerini ve sonrasına ilişkin beklentilerini anlattı.

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Salgından etkilenmeyen hiçbir sektörün olmadığını belirten Kaslowski, “Belki gıda ve telekom, ama restoranların, otellerin kapatılmasıyla gıdada da bu dönemde arz fazlası söz konusu” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakın zamanda tarım ve gıda konusunda bir Bilim Kurulu oluşturacağını, TÜSİAD olarak bu adımı desteklediklerini kaydetti.

‘Dijitalleşen şirketler sağlam’

Dijitalleşmenin önemine değinen Kaslowski çalışmalarında buna yer veren şirketlerin krizden daha sağlam çıktığını ifade ederek, “Dijitalleşme denince evden çalışma altyapısını hazırlamış olan, otomasyona yatırım yapan reel sektör çok daha verimli ihracat yapabiliyor ve bu dönemde daha sağlıklı çalışabiliyor” diye konuştu.

‘Corona’ döneminin ‘hızlı küreselleşme’ döneminden kalan bazı dengesiz durumları düzeltmek için bir fırsat olacağını belirten Kaslowski, “Bu eski krizlere benzemiyor, bir sağlık krizi, dünyada güvenli liman kalmadı. Küresel bir kriz ve küresel biçimde çözmemiz gerekecek” ifadesini kullandı.

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‘AB ile ortak hikaye’

Virüs krizi sonrası Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin ne yönde ilerleyeceği sorusuna ise Kaslowski şu yanıtı verdi: “Geçen hafta iş dünyası Avrupa Komisyonu’na toparlanmaya yönelik bir plan verdi ve bu planda Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun stratejik olduğunu, Avrupa’nın tedarik zincirine güven sağlayacak adım olacağını söylediler. AB ile ortak bir hikaye yaratmak, yolumuzu daha da derinleştirip farklı sektörlere ve sahalara girmemiz benim inandığım bir çıkış yoludur.”