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Yaramazlara biraz batar!

Turşuluk biberleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya 13 bin 954 TL ceza kesildi

Çanakkale’nin Biga ilçesi Kozçeşme köyünde turşuluk biber üretilen firmada çalışan bir kişinin biberleri ayaklarıyla dans ederek ezdiği görüntüleri sosyal medyada yayımlanan kişinin çalıştığı firmaya, hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 13 bin 954 TL ceza verildi.

Fotoğraf: DHA

Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyünde turşuluk biber üretilen firmada çalışan bir kişinin dans ederek biberleri ayaklarıyla ezdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu görüntüler üzerine bölgedeki işletmelerin güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlardan, söz konusu kişinin çalıştığı firma belirlendi, şirkete gerekli hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 13 bin 954 TL ceza kesildi. İmalat aşamasındaki 2.5 ton ürün de imha edildi.

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Öte yandan, turşu yapılmak için hazırlanan fıçıya çıplak ayaklarıyla giren ve içindeki biberlere ayak ve elleriyle bastırdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan gencin davranışı tepkilere neden oldu. 

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