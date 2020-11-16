Turşu bidonundan mazot deposu yapan, başka aracın plakasını kullanan kamyon şoförüne 11 bin lira ceza

Sivas’ta, başka bir araca ait plakayı kullanan, mazot deposu turşu bidonundan ibaret kamyonun şoförüne 11 bin 147 lira para cezası kesildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Polis, Yenişehir Kavşağı’nda kasasında başka bir kamyonu taşıyan Z.Ç. yönetimindeki kamyonu durdurdu.

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Geçici plakanın bir tankere ait olduğunu belirleyen polis ekipleri, Kars’tan Konya’ya giden kamyonun mazot deposunun turşu bidonundan yapıldığını fark etti.

Ayrıca, kamyona ve üzerinde taşıdığı araca ilişkin trafikten çekme belgesi olduğu tespit edildi.

Tüm bu ihlaller nedeniyle şoföre para cezası verilirken kamyon ile üzerindeki diğer araç otoparka çekildi.