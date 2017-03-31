TÜRSAB ‘savaş başlattı’: Booking’in ardından sırada Trivago ve Tripadvisor var

Açtığı davayla milyonlarca kullanıcıya sahip online rezervasyon portalı Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetleri için tedbiren durdurma kararı alınmasını sağlayan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB), gözünü Trivago ve Tripadvisor’a da dikti.

Dünya gazetesinden Emre Eser’in haberine göre TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, mahkemenin Booking.com için verdiği kararın emsal niteliğinde olduğunu belirterek, aynı kararın benzer otel rezervasyonu siteleri için de uygulanması gerektiğini söyledi.

‘Haksız rekabete sebep oluyorlar’

Mahkeme kararını Alman menşeili Trivago.com ve ABD menşeili Tripadvisor.com başta olmak üzere tüm otel rezervasyonu sitelerine göndereceklerini kaydeden Gürcün, yasalara uymayanlar hakkıda yasal yollara başvuracaklarını dile getirdi.

Bu tür hizmet vermek isteyen firmaların ruhsat alıp TÜRSAB’a üye olmaları ve devlete bazı teminatlar vermesi gerektiğini söyleyen Gürcün, söz konusu firmaların haksız rekabete sebep olduğunu savundu.

‘Savaş başlattık’

Booking.com hakkındaki sürecin henüz bitmediğini belirten Gürcün, şöyle devam etti: “Biz de meslek örgütü olarak bu konuda bir savaş başlattık. Bu tamamen kendi işletmecilerimizi korumaya yönelik bir girişim. İlk olarak algı oluşması amacıyla sadece booking.com için başvurduk. Çünkü dünya genelinde bilinen bir site. Ancak bu karardan sonra hepsi kendi üstüne düşeni yapacak, yapmak zorunda.”

Ne olmuştu?

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB), Hollanda menşeili Booking.com’un seyahat acentelerine karşı haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle açtığı davada tedbiren durdurma kararı alınmıştı.

Sitenin bugün Türkiye’deki tesisleri için sayfasında arama yapmak imkansız hale geldi. Türkiye dışında rezervasyon ise yapılabiliyor. Şimdiye kadar yapılan rezervasyonlarda ise bir sorun olmayacak.

Booking.com ise tedbiren durdurma kararını temyize götüreceğini açıklamıştı.

Türkiye Seyahat Acentelari Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, referandumda TÜRSAB’ın ‘Evet’ diyeceğini söylemişti.