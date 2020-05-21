TÜRSAB başkanı: Turistler çoğunlukla eylül-ekimde gelir; eskiye dönmemiz 2021’i bulur

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt dışından turistlerin ağırlıklı olarak eylül ve ekim aylarında gelmesini beklediklerini ifade etti.

Fotoğraf: DHA

Uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı online toplantıda Covid-19 salgını sonrası turizm sektöründeki gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Bağlıkaya, şöyle konuştu: “Yurt dışı uçuşların haziran ortasında başlamasını bekliyoruz. Ancak öncelikli olarak ‘business’ trafiğinin başlayacağını, turist trafiğinin ise hemen hareketlenmeyeceğini düşünüyoruz. Temmuz ayında ufak tefek tarifeli seferlerle gelen olabilir. Yurt dışından turist girişlerinin ağustos, eylül, ekimde, ağırlıklı olarak da eylül ve ekim aylarında olmasını bekliyoruz.”

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‘İç pazarda yüzde 50 kayıp’

Merkez Bankası (MB) verilerine göre 2019 yılında seyahat gelirleri 30 milyar dolar döviz girdisi yaratmıştı. Turizm geliri 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34.52 milyar dolar olmuştu.

Bağlıkaya, turizm sektöründe hasar tespitinin henüz yapılmadığını fakat bu yıl döviz girdisinde yüzde 60-70’e yakın düşüş görülebileceğini belirtirken, iç pazarda ise yüzde 40-50 pazar kaybı olabileceğini ifade etti.

‘Eskiye dönmek 2021’i bulur’

TÜRSAB başkanı şöyle konuştu: “Türkiye’de turizm hareketi iki bayrama odaklıdır. Bunun bir tanesini sokağa çıkma yasağı ile geçiriyoruz. Önümüzdeki üç ayda da insanların seyahat motivasyonunun düşük olacağını düşünüyorum. Her şey tabi ki iç turizmle başlayacak. Ama eskisi gibi olması 2021’dir.”

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‘Seyahatler yıldırıcı olmamalı’

Seyahatlerde salgın nedeniyle alınan tedbirlerin ‘yıldırıcı ve yıpratıcı olmaması gerektiğini’ söyleyen Bağlıkaya şöyle devam etti: “Çıktığınız hava alanında test yapacağız, uçağın içinde maskeli oturacaksınız, yemek servisi yapılmayacak, geldiğiniz havaalanında karantinanız var, önce havaalanında test yapılacak… Bunlar insanları caydırır. Hiç kimse tatil için çoluğuyla çocuğuyla böyle bir ortama girmek istemez. Bu şunun da sinyali demektir zaten; olaylar bitmemiş, her şey çözülmemiş, hala çok sıkı tedbirler var demektir. Bu da insanları tedirgin edebilir, sayıyı azaltabilir. Bunların hepsine rağmen, olaylar kontrol altında giderse eylül ve ekim aylarında ciddi bir hareket olacağını umuyorum.”

Bağlıkaya, bu yıl sezonun büyük ihtimalle uzayacağını ve kasım ayında da sürebileceğini sözlerine ekledi.

‘Rusya pazarı daha geç açılabilir’

Ülkeler arasındaki seyahat sınırlamalarının kalkmasının ardından ilk açılacak pazarların Avrupa, Ortadoğu ve İran olmasını beklediğini söyleyen Bağlıkaya, Rusya pazarının ise bunlara göre daha geç açılabileceğini belirtti.

TÜRSAB başkanı şu değerlendirmede bulundu: “Rusya’nın seyahat yasağı var. Rusya da büyük ihtimalle ilk önce kendi ülkesindeki destinasyonların açılmasını ve onların pazarlanmasını teşvik edecektir. İnsanların içeride seyahat etmesini teşvik edeceklerdir. Ben Rusya’dan haziran, temmuz ayında çok ümitli değilim. Daha geç açılacak gibi görünüyor. Oradaki vaka sayıları da hala yüksek. Dolayısıyla Rusya pazarı Avrupa pazarları, Ortadoğu, Arap pazarı, İran pazarından daha sonra gelecektir diye tahmin ediyorum.”

Bağlıkaya, Avrupa’da ilk açılacak pazarların Polonya ve Ukrayna olabileceğini öngördüklerini ifade etti.