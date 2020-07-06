TÜRSAB başkanı: Almanya yasağı kaldırınca turistler koşarak Türkiye’ye gelmez

TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) Başkanı Firuz Bağlıkaya salgının turizm sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirdi: “Belçika, Hollanda veya Almanya yasağı kaldırır kaldırmaz turistlerin koşarak Türkiye’ye gelmesi gibi bir durum yok. İnsanlar temkinli.”

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Avrupa Birliği’nin (AB) seyahat etmesi ‘güvenli ülkeler’ listesinde Türkiye’ye yer vermemişti, AB’nin tavsiyesini bekleyen diğer ülkeler de aynı yönde karar almıştı.

Reklam

Hürriyet’yen Elif Ergu’nun görüştüğü Bağlıkaya pandeminden en çok turizmin etkilendiğini belirterek şunları söyledi: “Türkiye’deki turizmin önemi ortada. Cari açığımızı kapatan bir sektör. Türkiye ekonomisini etkileyeceği de açık. Kuzey ülkelerinden 25 yıldır turist getiriyorum. Bizim operasyonlarımız tamamen durdu.”

Bağlkaya, turistlerin Türkiye planlarını hemen uygulayacak mı sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Özellikle Almanya ile sıkıntı yaşıyoruz. Türkiye’ye yasağı kaldırmadılar. Belçika, Hollanda veya Almanya yasağı kaldırır kaldırmaz turistlerin koşarak Türkiye’ye gelmesi gibi bir durum da yok. İnsanlar temkinli. Bakın Yunanistan’a yasak koymadılar ancak Yunanistan’a giden de yok. Bunun ekonomiye dönmesi de hemen mümkün olmayacak.“

Açılmayan tesisler Akdeniz’de yüzde 30-40 civarında olduğunu Ege’de ise bu oranın daha yüksek seyrettiğini belirten Bağlıkaya “400 odalı bir otel, yarı yarıya doluluk sağladığında ayakta duramaz” dedi.

Reklam

‘2020 kayıp yıl’

GENAR’la yaptıkları araştırmaya da değinen Bağlıkaya şu değerlendirmeyi yaptı: “Mart ve nisanda seyahat motivasyonu yüksekti bu motivasyon mayıs ayında düştü. Çünkü tedirginlik devam etti. 2020 yılı kayıp yıl olarak geçecek. 2021’de ise büyük rekabet olacak. 2021 için çok daha agresif bir yol izlememiz gerekiyor. Yurt dışından turist aldığımız bölgelerde rekabet çok olacak. Tüm ülkeler bizim gibi bu yılı sıkıntılı geçirmiş olacak. Bizim bugünden 2021’le ilgili çalışmamız lazım.“