Türkiye’de her sekiz kişiden biri icralık

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Bankalarda icraya düşmüş kredileri satın alan en büyük şirket Hayat Varlık’ın Genel Müdürü Hilmi Güvenal, icrada dosyası bulunan insan sayısının 7 milyonu bulduğunu belirtti. Bu rakam yetişkin nüfus içinde (55 milyon) her sekiz kişiden birinin icralık olduğunu gösteriyor.

Borçlu profilini 25 ila 35 yaşlarında erkek olarak tarif eden Güvenal, Türkiye’de şu anda mahkemelerde bekleyen 25 milyon icra dosyası bulunduğunu kaydetti.

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Milliyet’in haberine göre, Güvenal, “Kredi borcunu ödemeyenlerin icraya düşmüş, banka ve diğer finans kuruluşlarından bize satılmış icra aşamasındaki borçlu dosyası 2 milyon civarında. 2 milyon kötü alacak dosyası da bankaların elinde bulunuyor. Dosya olarak değil, tekil kişi olarak düşünülürse en az 3.5 milyon kişi kredi kartı ve ihtiyaç kredisinden dolayı icraya düşmüş” dedi.

Su, doğalgaz, elektrik

Tek bir ekran üzerinden bireylerin tüm borçlarının görülmediğini belirten Güvenal, “Kirasını, elektrik, su, doğal gaz ve dijital yayın şirketlerine olan borçlarını ödemeyen insanları da düşürseniz rahat 5 ila 7 milyon kişinin icrada olduğu söylenebilir” dedi.

İcraya düşecek olan borçlu sayısında artış beklediğini ifade eden Güvenal, “Sistem buna açık. Finansal sistemde kişilerin bütün borçlarını gösteren tek bir ekran yok. Kredi Kayıt Bürosu’nda (KKB) görülen kişilerin bankalara olan borçları. Kira, su, doğalgaz, elektrik borçlarını göremiyorsunuz” diye ekledi.

Memur ve kadın borçlu az

Memur borçluların az olduğunu kaydeden Güvenal, icraya düşmüş kişilerin daha çok serbest meslek sahibi, turizm ve inşaat sektörü çalışanları ve tarımsal alandaki mevsimlik çalışanlar olduğunu kaydetti.

Hilmi Güvenal, 25 ile 35 yaşları arasındaki gençlerin borç almaktan çekinmediklerini belirtirken, borçluların kimliğine bakıldığında genelde icralık olanların erkek ve 37 yaşlarında kişiler olduğunun görüldüğünü söyledi.

Kadın borçlu sayısının az olduğunu, bunun hem kadınların iş hayatında az yer almalarından hem de borç almaktan korkmalarından kaynaklandığını ifade eden Güvenal, “Kadın borçlanmaktan endişe duyuyor. Kadınların çoğu kocası, babası, abisi için kredi alıyor. İş kurmaları veya borçtan kurtulmaları için değil” dedi.