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Yaramazlara biraz batar!

   
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‘Her türküyü çalmaz bizim telimiz’: Gazeteci Tayfun Talipoğlu’na ‘Çav Bella’yla veda edildi

Kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Tayfun Talipoğlu, Ankara Kocatepe Camii’ndeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze aracının arkasından hep bir ağızdan ‘Çav Bella’ söylendi. (DHA\Ümit Kozan)

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