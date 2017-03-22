‘Her türküyü çalmaz bizim telimiz’: Gazeteci Tayfun Talipoğlu’na ‘Çav Bella’yla veda edildi

Kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Tayfun Talipoğlu, Ankara Kocatepe Camii’ndeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze aracının arkasından hep bir ağızdan ‘Çav Bella’ söylendi. (DHA\Ümit Kozan)
Yaramazlara biraz batar!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türk bakanların ülkede referandum kampanyası yürütmesine izin vermeyen Almanya ve Hollanda için ‘Nazi’ yakıştırması yapmasına İsrail de tepki gösterdi.
Britanya’da parlamento binası önünde düzenlenen silahlı saldırıda saldırganın da aralarında bulunduğu dört kişi kaybetti, 20 kişi yaralandı.
HDP Şanlıurfa Milletvekili hakkında yakama kararı çıkarıldı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Avrupa’nın ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğini eleştiren Avrupa’ya “Krallık kurarken bize mi sordunuz?” diye tepki gösterdi.
YPG Sözcüsü Redur Halil, Suriye’nin kuzeybatısında kendi kontrollerinde olan ve bu sabah Türkiye’nin top atışı ile vurduğunu öne sürdükleri bölgeye, Rus güçlerinin gittiğini söyledi.