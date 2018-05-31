Turkuvaz’a satılan D&R’da ‘sansür’: Bazı kitaplar alınmıyor, bazıları depoya çekildi

Doğan Grubu’nun iktidara yakın Turkuvaz Grubu’na sattığı D&R mağazalarında bazı kitapların kaldırıldığı öne sürüldü.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “D&R mağazalarında Turkuaz Gruba satışından sonra kültürel çeşitliliğin devam edeceğini söylediler ancak bugün Turan Dursun’un ‘Din Bu’ kitabının raflardan çekilip depoya kaldırılmış” dedi.

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D&R mağazalarında Turkuaz Gruba satışından sonra kültürel çeşitliliğin devam edeceğini söylediler ancak bugün Turan Dursun’un “Din Bu” kitabının raflardan çekilip depoya kaldırılmış — Kenan Kocatürk (@kenan_kocatrk) May 30, 2018

Varan 2 D&R mağazalarında Çok satanlar listesindeki Ahmet Sever’in “içimde kalmasın “ kitabının görünür şekilde sergilenmemesi için mağazalara bilgilendirme notu atılmış pic.twitter.com/dlThDE4nHq — Kenan Kocatürk (@kenan_kocatrk) May 30, 2018

Kocatürk’ün açıklamasının ardından Tekin Yayınevi’nden şu açıklama geldi: “İbrahim Kaboğlu, Zeynep Altıok ve Orhan Gökdemir’in Nisan ayında raflarda yer alan bu kitapları hala -ısrarla yürüttüğümüz görüşmelere rağmen @DRdunyasi mağazalarına alınmadı.”

Sayın Kenan Kocatürk;

Bugün sosyal medyada paylaştığınız mesaj üzerine ekleme yapmak istedik İbrahim Kaboğlu, Zeynep Altıok ve Orhan Gökdemir’in Nisan ayında raflarda yer alan bu kitapları hala -ısrarla yürüttüğümüz görüşmelere rağmen- @DRdunyasi mağazalarına alınmadı.

Duyurulur pic.twitter.com/2SF9kckdx1 — Tekin Yayınevi (@TekinYayinevi) 30 Mayıs 2018

Sansürle ilgili yazılı basın açıklaması yapan CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akat, D&R mağazalarındaki uygulamanın açık bir şekilde ifade özgürlüğü hakkının ihlali olduğunu belirtti: “Sanata, kültüre ve yazarlara olan baskıyı ve sansürü de anlattığım kitabım da sansüre uğramış oldu! Siyasal ve ideolojik olarak tükenmiş AKP iktidarı ve uzantısı olan yandaş sermaye sadece ömrünü biraz daha uzatmaya çalışmaktadır. Fakat ne olursa olsun 25 Haziran sabahı bu durum son bulacak, bilim, sanat ve düşünceyi özgür kılacak yeni bir anlayış Türkiye’yi kucaklayacaktır.”

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Kitabı D&R tarafından satılmayan yazar Orhan Gökdemir de mağaza yetkilerine hitaben, “Bizim kitapları neden almıyorsunuz? Tehdit mi ediyorlar sizi? Nedir? Havuzda kitap satamazsınız. Bırakın kaçın bence” diye tweet attı.

Bizim kitapları neden almıyorsunuz? Tehdit mi ediyorlar sizi? Nedir? @DRdunyasi — orhan gökdemir (@gokdemirorhan) 30 Mayıs 2018

Havuzda kitap satamazsınız. Bırakın kaçın bence… @DRdunyasi — orhan gökdemir (@gokdemirorhan) 30 Mayıs 2018

Doğan Holding, tüm hisseleri kendisinde bulunan Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.yi (D&R) 440 milyon liraya Sabah ve atv’nin de sahibi Turkuvaz Medya Grubu’na satmıştı.

Bu satışla birlikte Turkuvaz, 300’ü aşkın mağazayla Türkiye’nin sektörde en büyük şirketi konumuna geldi.

Doğan Holding, bünyesinde Hürriyet, Posta, CNN Türk, Kanal D, DHA ve YAY-SAT’ın da olduğu dev medya grubunu 916 milyon dolara Demirören Holding’e satmıştı.