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Yaramazlara biraz batar!

Turkuvaz Medya, Rabia Naz’ın babasına tazminat davası açtı

Turkuvaz Medya Grubu, Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan ve söyleşi verdiği Yurt gazetesine tazminat davası açtı.

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından iki rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Baba Şaban Vatan, intihar ettiği iddia edilen kızının intihar etmediğini, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürüyor. Dahası çocuğuna AKP’li Eynesil belediye başkanının yeğeninin kullandığı arabanın çarptığını, AKP İstanbul Miletvekili Nurettin Canikli’nin de devreye girerek kazanın örtbas edildiğini savunuyor.

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Şaban Vatan geçtiğimiz gün Yurt gazetesine verdiği söyleşide, ATV’de program yapan Müge Anlı ve ekibinin kendisine “Şaban ağabey, biz bu olayı çözdük” dediğini söylemiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştü: “Sonra bir telefon geldi. Görüştüğüm kişinin yüzü asıktı, ne olduysa apar topar geri döndüler. Müge Anlı bana, ‘biz baskıya maruz kaldık. ATV’nin en üstünden telefon geldi, binlerce kişinin tepkisi olduğu halde bir şey yapamıyoruz’ açıklaması yaptı.”

Turkuvaz Medya’ya bağlı Sabah gazetesinin haberine göre, başvuruda Yurt gazetesine yönelik ATV için 25 bin, Müge Anlı için 25 bin olmak üzere toplam 50 bin lira manevi tazminat talebinde bulunuldu.

Ayrıca Müge Anlı adına baba Vatan için de 1 liralık manevi tazminat davası açıldı.

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