Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki Sabah gazetesi ve A Haber kanalı, Büyükada’da “İhbar var” denerek gözaltına alınan insan hakları savunucularını ajanlıkla suçladı.

Gözaltılarla ilgili Sabah ve A Haber’in sitesinde yer alan haberde ‘İstanbul’da ajan avı’ başlığı tercih edildi.

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Haberde ayrıca, 15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştiği gün Büyükada’da yapılan ‘çok gizli toplantı’ hatırlatıldı.

İktidara yakın Akşam gazetesine göre ‘çok gizli toplantı’ya özel bir tekneyle gelen grup, darbe girişiminin başarısız olmasıyla ‘apar topar’ adadan ayrılmıştı.



Aynı haberde Türkiye’de yaşayan The Christian Science Monitor gazetesinin muhabiri Scott Lee Peterson da, ABD’de hamile eşini öldürmekten cinayet hükmü giyen bir suçluyla karıştırılmıştı.

Darbe girişimiyle ilişkilendirilen toplantıyı organize ettiği öne sürülen ABD’li akademisyen ve The Wilson Center Ortadoğu Programı Direktörü Henri Barkey ise 15 Temmuz’u tezgahlamakla suçlanmıştı.