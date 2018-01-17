Türk’ün Afrin uyarısı: Kürtler kabullenmez, yüzyıllarca sürecek bir kine neden olur

HDP’li eski milletvekili ve eski Mardin belediye başkanı Ahmet Türk, Türkiye’nin olası bir Afrin operasyonu için “Yüzyıllarca sürecek bir kin ve nefrete neden olur” dedi. Türk, böyle bir müdahalenin sonuçlarının ‘çok ağır olacağını’ savundu.

DW Türkçe’den Aslı Işık’a konuşan Türk, olası bir Afrin operasyonunu Kürtlerin kabullenemeyeceğini belirterek “Geçmişte, PKK silahlı mücadele verdiği için Kürtler devletin müdahalesini doğru ya da makul olarak kabulleniyordu. Ama şimdi Afrin’deki insanlara müdahaleyi Kürtler nasıl kabullenecek?” dedi.

Reklam

Türkiye’nin Ortadoğu’daki 40 milyonun üzerinde Kürt’ü ‘savaşla ve tehditle ortadan kaldıracağını zannetmesinin’ yanlış bir politika olduğunu belirten Türk, “Keşke Türkiye, bunlara (IŞİD’e) karşı Kürtleri destekleyip bugün bu noktaya gelmeseydi” diye konuştu.

Olası bir Afrin operasyonunun çok ağır sonuçları olacağını savunan Türk, şu ifadeleri kullandı: “Sınırların ötesindeki bir halka müdahale doğru değildir. Afrin Türkiye’nin bir parçası değildir. Başka bir devletin içinde bir bölgeye, orada Kürt olduğu için müdahale ediyorsunuz. Bu kolay kabullenilecek bir durum değildir. Sonuçları çok ağır olacaktır. Bu ülkede yaşayan 25 milyon Kürt var. Geçmişte, PKK silahlı mücadele verdiği için Kürtler devletin müdahalesini doğru ya da makul diye kabulleniyordu. Ama şimdi Afrin’deki insanlara müdahaleyi Kürtler nasıl kabullenecek. Afrin halkının Türkiye’ye ne zararı olmuş? Afrin’e toplarla, tanklarla saldırdığınızda siviller ölmeyecek mi? Bu, Türkiye halklarının demokratik bir anlayışla bir araya gelmesinin ve kucaklaşmasının önünü keser. Demokrasi, özgürlükler, adalet ve eşitlik halkları birleştirir. Bunun dışındaki formüller büyük sorunlar çıkarır. Afrin’e müdahale ettiğinizde, Kürtler bitecek mi? Geçmişte de bunlar yaşandı ama Kürtler bitmedi.”