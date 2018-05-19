Türkücü Pınar Aydınlar’a cezaevinde darp iddiasına suç duyurusu

Türkücü Pınar Aydınları’ın avukatı, çıplak aramayı kabul etmeyen müvekkilinin darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Aydınlar, HDP’den vekil adayıyken yaptığı konuşmalar nedeniyle aldığı hapis cezası onanınca tutuklanarak hapse gönderilmişti.

Reklam

Aydınlar’ın, Bakırköy Kadın Cezaevi’ne girişte çıplak aramayı kabul etmemesi nedeniyle darp edildiği öne sürülmüştü.

‘İnsanlık onuruyla bağdaşmaz’

Hürriyet’ten Ceylan Sever’in haberine göre Aydınlar’ın avukatı Murat Arksak, Bakırköy başsavcılığına giderek cezaevi personeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Reklam

Suç duyurusu dilekçesinde şunlar kaydedildi: “Müvekkilim Pınar Aydınlar cezaevinde tek başına müşahade altında tutulmaktadır. Müvekkilim cezaevine girdiği ilk gün kendisine çıplak arama dayatılmış ve zor kullanmak suretiyle kendisine çıplak arama yapılmıştır. Yaşanan olay Pınar Aydınlar’da manevi anlamda telafisi imkansız zararlara yol açmıştır. Ayrıca kamuoyunda tanınan sanatçı ve siyasetçi kimliğinin de zedelenmesine yol açmıştır. Çıplak arama işlemi insanlık onuruyla bağdaşmaz. İşkence ve kötü muamele yasağı ihlal edilmiştir. Bu uygulamayı yapan cezaevi personeli cezalandırılmalıdır.”