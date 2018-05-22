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Yaramazlara biraz batar!

Türkücü Pınar Aydınlar’a cezaevinde darp iddiasına savcılıktan yalanlama: Muayenesi normal

 

Bakırköy başsavcılığı, türkücü Pınar Aydınlar’ın çıplak aramayı kabul etmediği için darp edildiğine ilişkin iddiayı yalanladı.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Aydınlar, HDP’den vekil adayıyken yaptığı konuşmalar nedeniyle aldığı hapis cezası onanınca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aydınlar’ın, Bakırköy Kadın Cezaevi’ne girişte çıplak aramayı kabul etmemesi nedeniyle darp edildiği öne sürülmüştü.

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Aydınlar’ın avukatı, Bakırköy başsavcılığına giderek cezaevi personeli hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Hürriyet’ten Ceylan Sever’in haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, hiçbir hükümlü ya da tutukluya ‘insanlık dışı ve onur kırıcı’ davranışlarda bulunulmadığını ve Aydınlar’ın üst aramasınım mevzuata uygun yapıldığını söyledi.

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Aydınlar’ın 16 Mayıs 2018 günü cezaevinde aile hekimi tarafından muayene edildiğini belirten başsavcı, “Hükümlünün fiziki muayenesi normal olup, darp ve cevir (eziyet) izine rastlanmamıştır. Genel durumu iyi, herhangi bir şikayeti bulunmamaktadır” dedi.

Türkücü Pınar Aydınlar’a cezaevinde darp iddiasına suç duyurusu 

İddia: Türkücü Pınar Aydınlar cezaevinde çıplak aramayı kabul etmediği için darp edildi

Seçim konuşmasına verilen ceza onandı: Türkücü Pınar Aydınlar tutuklandı

 


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