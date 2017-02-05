Türk’ten ‘Tutuksuz yargılanmalı’ diyen Bahçeli’ye teşekkür: İmkanım olursa ziyaret edeceğiz

Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı DBP’li Ahmet Türk, kendisi için “Tutuksuz yargılanmalı” diyen MHP lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

Bahçeli, 12 Ocak tarihinde Meclis kulisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk’ün rahatsızlığı nedeniyle tutuksuz yargılanması gerektiğini söylemişti.

Türk, Mardin’deki evinde DHA’ya konuştu.

Bahçeli’nin vicdani bir sorumluluğu yerine getirdiğini söyleyen Türk, “Bir parti hesabı yapmadan, vicdani sorumluluğu yerine getirdi. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. İmkanım olursa kendisini ziyaret edeceğiz” dedi.

Ahmet Türk ayrıca, gözaltına alındığında ailesini ziyaret eden CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal’a da teşekkür etti: “Deniz Bey’in geldiğini avukatlar söyledi bana. Ailemi ziyaret edip, savcılığa gelmişti. Fakat o ortamda görüşme imkanımız olmadı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.”

Ne olmuştu?

74 yaşındaki Türk, 21 Kasım’da evinde polislerce gözaltına alınmış, 24 Kasım’da da ‘örgüt üyeliği’nden tutuklanarak İstanbul’daki Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Kalp pili taşıyan Türk’ün aylık rutin kontrollerinin dahi yapılmadığını belirten avukatı Erdal Kuzu şunları söylemişti: “Sağ gözünde katarakt oluşmuş. Doktor kataraktın ilerlediğini ve mutlaka ameliyat olması gerektiğini söylemiş. Olsa bile sonrasında hijyen koşulları gerekiyor. Ne yazık ki cezaevinde bu mümkün değil.”

Türk’ü iki kez ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, cezaevi çıkışında “Ahmet Türk’ün sağlığı giderek daha kötüleşiyor. Acil ve adil bir karar alınmasını bekliyoruz” demişti.

Türk’ün Silivri’den Elazığ T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği açıklanmıştı.

Son olarak Türk’ün avukatı, müvekkilinin tahliye edilmesini sağlayacak sağlık raporunun ‘ortada olmadığını’ söylemişti.

Elazığ’da tutuklu bulunan Türk’ün hastaneye askerlerin kollarında götürüldüğü fotoğraf gündem yaratmış, sağlık sorunları yaşadığı bilinen Türk’e yapılan muamele hayli konuşulmuştu.

Valilik, hiçbir aşamada Türk’e kelepçe takılmadığını açıklamıştı.

Türk, 3 Şubat’ta tahliye edilmişti.