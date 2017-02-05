Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türk’ten ‘Tutuksuz yargılanmalı’ diyen Bahçeli’ye teşekkür: İmkanım olursa ziyaret edeceğiz

 

Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı DBP’li Ahmet Türk, kendisi için “Tutuksuz yargılanmalı” diyen MHP lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

Fotoğraflar: DHA

Bahçeli, 12 Ocak tarihinde Meclis kulisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk’ün rahatsızlığı nedeniyle tutuksuz yargılanması gerektiğini söylemişti.

Türk, Mardin’deki evinde DHA’ya konuştu.

Bahçeli’nin vicdani bir sorumluluğu yerine getirdiğini söyleyen Türk, “Bir parti hesabı yapmadan, vicdani sorumluluğu yerine getirdi. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. İmkanım olursa kendisini ziyaret edeceğiz” dedi.

Ahmet Türk ayrıca, gözaltına alındığında ailesini ziyaret eden CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal’a da teşekkür etti: “Deniz Bey’in geldiğini avukatlar söyledi bana. Ailemi ziyaret edip, savcılığa gelmişti. Fakat o ortamda görüşme imkanımız olmadı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.”

Ne olmuştu?

74 yaşındaki Türk, 21 Kasım’da evinde polislerce gözaltına alınmış, 24 Kasım’da da ‘örgüt üyeliği’nden tutuklanarak İstanbul’daki Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Kalp pili taşıyan Türk’ün aylık rutin kontrollerinin dahi yapılmadığını belirten avukatı Erdal Kuzu şunları söylemişti: “Sağ gözünde katarakt oluşmuş. Doktor kataraktın ilerlediğini ve mutlaka ameliyat olması gerektiğini söylemiş. Olsa bile sonrasında hijyen koşulları gerekiyor. Ne yazık ki cezaevinde bu mümkün değil.”

Türk’ü iki kez ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, cezaevi çıkışında “Ahmet Türk’ün sağlığı giderek daha kötüleşiyor. Acil ve adil bir karar alınmasını bekliyoruz” demişti.

Türk’ün Silivri’den Elazığ T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği açıklanmıştı.

Fotoğraflar: DHA

Son olarak Türk’ün avukatı, müvekkilinin tahliye edilmesini sağlayacak sağlık raporunun ‘ortada olmadığını’ söylemişti.

Elazığ’da tutuklu bulunan Türk’ün hastaneye askerlerin kollarında götürüldüğü fotoğraf gündem yaratmış, sağlık sorunları yaşadığı bilinen Türk’e yapılan muamele hayli konuşulmuştu.

Valilik, hiçbir aşamada Türk’e kelepçe takılmadığını açıklamıştı.

Türk, 3 Şubat’ta tahliye edilmişti.

Tahliye olan Türk, tepki çeken fotoğrafı anlattı: Karda kaymamam için koluma girdiler

Ahmet Türk tahliye oldu: İçeri alınmamızın hukuki dayanağı yoktu

Ahmet Türk ‘muamması’ sürüyor: Adli Tıp raporu için Elazığ’dan İstanbul’a götürüldü

Tutuklu Ahmet Türk’ten mesaj: Türkiye’nin sağlığı benimkinden daha kötü

Valilik duyurdu: Tutuklu Ahmet Türk’e hiçbir aşamada kelepçe takılmadı

Tutuklu Ahmet Türk’ün tahliyesi için mahkemenin beklediği rapor ‘ortada yok’

HDP’li Yıldırım duyurdu: Ahmet Türk için hazırlanan ‘tahliye’ raporu Adli Tıp’a ulaştı

142 isimden ortak bildiri: Ahmet Türk sağlık durumu dikkate alınarak serbest bırakılsın

Bahçeli: Ahmet Türk tutuksuz yargılanmalı

Bakanlıktan Türk’ün sağlığıyla ilgili açıklama: Haberler gerçek değil, muayene olacak

Tutuklu başkan Ahmet Türk: Diktatörlüğe giden yolu açıyorlar

Avukatı duyurdu: Kalp pili taşıyan Ahmet Türk’ün sağlık durumu endişe verici

DBP duyurdu: Kelepçeyi reddeden Ahmet Türk hastaneye gitmiyor

Ahmet Türk’ten mesaj var: Er ya da geç barış ve demokrasi egemen olacak

HDP’li Doğan: Ahmet Türk’e faşist rejim kalp pili taktırdı, sivil rejim o kalbi susturmak istiyor

‘Örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklanan Ahmet Türk, Silivri Cezaevi’ne götürüldü

SON HABERLER

Akşam Postası / 5 Şubat 2017

1- Yıldırım, ‘Evet’ deme nedenlerini sıraladı: PKK, FETÖ, HDP, ‘Hayır’ diyor
Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan yeni anayasa için yapılacak referandumda partisinin ‘Evet’ deme gerekçesini açıkladı: “PKK, FETÖ, HDP, ‘Hayır’ diyor, onun için ‘Evet’ diyoruz.”

Uzaklaşmak isteyenin dizisi: Masum

Evde bir battaniyenin sığınağında, odadaki ışıkları kapatıp bir tabletin ya da dizüstü bilgisayarın başında, dış dünyadan ve ‘son dakika’ yazılarından uzakta olmak isteyenlere, gerçek korkularından uzaklaşıp kurmaca korkular duyabilecekleri bir alan veriyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...