Türkşeker’in üç taşınmazı özelleştiriliyor

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye (Türkşeker) ait Kastamonu, Van ve Erzincan’daki üç taşınmaz özelleştirilecek.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

‘Satış‘ yöntemiyle yapılacak özelleştirmenin ihale ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Buna göre, Kastamonu’nun merkez ilçesi Cebrail mahallesindeki, Van’ın Erciş ilçesi Kışla mahallesindeki ve Erzincan’ın Çayırlı ilçesi Atatürk mahallesi Değirmenbaşı mevkisindeki bazı taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirmesi yapılacak.

İhaleler, kapalı zarfta teklif alınması ve görüşmeler yapılması suretiyle ‘pazarlık usulü’yle gerçekleştirilecek.

İhale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.