Türksat uydularını Elon Musk ‘Falcon 9’ roketiyle fırlatacak

Türksat 5A ve 5B uydularını Airbus’ın alt yüklenicisi Space X fırlatacak.

Teknoloji çevrelerinde deha kabul edilen Elon Musk’ın geliştirdiği Space X, roketle dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu’na malzeme taşıyan ilk ve tek özel girişim.

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Türksat 5A ve 5B uydularının ihalesini kazanan Airbus ile Türksat arasında sözleşme imza töreninde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan şunları söyledi: “Uydu fırlatma uydu üretim kadar önemli, onun için de Airbus’ın alt yüklenicisi Space X’in uydularımızı fırlatması konusunda karar verildi. Uzay sonda roketi ve fırlatma sistemlerinin geliştirilmesi için çalışmalara başladık, gelecek yılın yatırım programına almayı düşünüyoruz.”

Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Vecdi Gönül de Airbus ile imzalanan anlaşmanın yaklaşık 500 milyon dolar büyüklükte olduğunu belirtti.

Airbus tarafından üretilecek Türksat 5A uydusunun 2020, 5B uydusunun ise 2021 yılında SpaceX tarafından Falcon 9 roketleriyle fırlatılması öngörülüyor.

Falcon 9’un, 14 Ağustos’ta NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılışı ve inişi kameralara şöyle yansıdı:

Musk, Erdoğan’la görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün geleceğin teknolojisi üzerine çalışan Amerikalı mühendis ve yatırımcı Elon Musk’la görüşmüştü.

1 saat 10 dakika süren görüşmede Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulunmuştu.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Musk’ın Türkiye’ye Türksat 5A-5B uydularının uzaya fırlatılması bağlamında geldiğini belirterek, “Yarın bununla ilgili Airbus ile bir anlaşma yapılacak. O da bunun alt tedarikçilerinden birisi. Kendi SpaceX firması. Bunu konuştuk” demişti.