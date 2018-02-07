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Yaramazlara biraz batar!

‘Türkoğlu’na hakaret’: Basketbolcu Enes Kanter’e dört yıla kadar hapis istemi

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Fethullah Gülen’i ‘manevi baba’ olarak kabul ettiğini söyleyen NBA oyuncusu Enes Kanter hakkında, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’na sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

Kanter, halihazırda New York Knicks forması giyiyor.

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Sabah’tan Nazif Karaman’ın haberine göre, İstanbul Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Kanter’in, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından Hidayet Türkoğlu’na yönelik mesajlarına yer verildi.

İddianamede, Kanter hakkında yakalama kararı bulunduğu, ifadesi alınamayan Kanter’in farklı tarihlerde işlediği hakaret suçlarından cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Kanter hakkında ‘hakaret’ suçu kapsamında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istenirken, suçun aleni işlendiği gerekçesiyle ceza yarı oranında artırılmasını talep edildi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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