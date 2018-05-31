Türkmen polisi alarmda: Cumhurbaşkanı fotoğrafı olan gazete tuvalet kağıdı olmasın

Türkmenistan polisi, Cumhurbaşkanı Kurbangül Berdimuhammedov’un fotoğraflarının bulunduğu gazetelerin tuvalet kağıdı olarak kullanılmasını engellemek için önlem almaya başladı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Moskova merkezli Fergana internet sitesinde yer alan haberde polisin ülkenin batısındaki Balkan bölgesinde umumi tuvale ve evlerde kanıt arayışına başladığı belirtildi.

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Polislere aynı zamanda çöplük ve atık depolama alanlarında Berdimuhammedov’un ‘dışkılanmış‘ fotoğraflarının bulunduğu gazete kağıtları arama talimatı verildi. Bu alanlarda görevlendirilen özel memurlardan, çöpleri karıştırması, dışkı örneği olan gazeteleri tespit etmesi ve abonelik kodunu polise bildirmesi istendi. Suçlu bulunan kişilere, ‘cumhurbaşkanının imajını zedelemekten’ uyarı cezası verilececek.

Kriz nedeniyle tuvalet kağıdı almıyorlar

Novosti Turkmenistana sitesinde haberle ilgili yer alan bir değerlendirmeye göre ise hakkında tutanak yazılacak Türkmenlerin sayısı bu soruşturma sonunda hayli yüksek olucak. Çünkü ekonomik kriz nedeniyle halk, parasını tuvalet kağıtlarına harcamıyor.

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Haberdeki bir ifadeye göre Türkmenler zorunlu abonelikle aldıkları gazeteleri tuvalet kağıdı olarak kullanıyor ve o gazetelerde Kurbangül Berdimuhammedov’un fotoğrafının olmadığı bir bölüm bulmak zor.