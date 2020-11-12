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Yaramazlara biraz batar!

Türkmen lider, en sevdiği köpek cinsinin altın heykelini diktirdi

Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, başkent Aşkabat’ta, en sevdiği köpek cinsi Alabay’ın altın heykelini diktirdi.

Fotoğraf: BBC

6 metre yüksekliğindeki heykele yer olarak ağırlıklı olarak memurların yaşadığı bir semt seçildi. Köpek cinsinin görüntülerinin yer aldığı bir LED ekranı bulunan heykelin maliyeti açıklanmadı.

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Türkmenistan menşeli Alabay’ı heykelle ‘onurlandıran’ Berdimuhammedov geçen yıl bu cinsle ilgili kitap yayınlatmıştı.

Bu, Türkmen liderin talimatıyla yapılan ilk altın heykel değil. 2015 yılında kendisini at binerken betimleyen bir altın heykel yapılmıştı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in listesine göre basın özgürlüğü konusunda alt sıralarda, Kuzey Kore’nin bile altındaki Türkmenistan’da halk yoksullukla boğuşuyor.

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Berdimuhammedov, ‘dost ülkeler’in liderlerine at veya yavru köpek hediye etmesiyle tanınıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar emiri ve 2016’da hayatını kaybeden Özbekistan lider İslam Kerimov bu isimler arasında yer alıyor.

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