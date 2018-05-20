Türklerle yakınlaşmayı savunan Selanik belediye başkanına faşist saldırı

Türk-Yunan yakınlaşmasını savunan yaklaşımıyla Yunanistan’da aşırı sağcıların tepkisini çeken Selanik Belediye Başkanı Yiannis Boutaris uğradığı saldırıda hastanelik oldu.

BBC Türkçe’nin Yunan basınından aktardığına göre Selanik’te düzenlenen “Pontus Soykırımı”nı anma etkinliğinde bir grup aşırı sağcı Boutaris’e saldırdı. Etkinliğe katılmasına tepki gösteren 10 kadar kişi tarafından yere düşürülerek başından ve bacaklarından tekmelenen 75 yaşındaki Boutaris, geceyi hastanede geçirdi.

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Belediye görevlileri tarafından saldırganların elinden kurtarılan Boutaris, saldırıyı “Kâbus gibiydi. Her yerime vuruyorlardı” diye anlattı. Milliyetçilik karşıtı görüşleriyle ve Türk-Yunan yakınlaşmasına desteğiyle bilinen Boutaris’e yönelik saldırı Yunanlı siyasetçiler tarafından kınandı.

Başbakan Aleksis Çipras, “Aşırı sağcı kabadayılar” olarak nitelediği saldırganların ‘eylemlerin sonucuna katlanacağını’ söyledi. İktidardaki Syriza Partisi de saldırıyı “Belediye Başkanı’nı yıldırmaya yönelik faşist bir girişim” diye tanımladı.

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Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi de saldırganların bir an önce yakalanmasını istedi.