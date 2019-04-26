Türklerin duygu durumu: Stresli ve öfkeli

ABD merkezli araştırma şirketi Gallup’ın raporunda Türkiye 2018 yılında ‘olumlu deneyim’lerin en az yaşandığı ülkeler arasında dördüncü sırada yer aldı.

Fotoğraf: Reuters

‘2019 Küresel Duygu Durumu Raporu’ kapsamındaki ankette 140’tan fazla ülkede 151 bin kişiye günlük olumlu ve olumsuz deneyimleri soruldu. Elde edilen sonuçlara göre dünya nüfusunun üçte biri 2018’i yoğun stres ve endişe içinde geçirmiş.

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Anket kapsamında ‘olumlu deneyimler’i belirlemek için kişilere ‘Dün hiç gülümsediniz ya da kahkaha attınız mı?’, ‘İyi dinlenebildiniz mi?’, ‘Size saygılı davranıldığını düşünüyor musunuz? gibi sorular yöneltildi. ‘Olumsuz deneyimler’in değerlendirmesi içinse kişilere ‘Kendinizi stres altında hissettiniz mi?’, ‘Fiziksel acı hissettiniz mi?’, ‘Endişelendiniz mi?’ gibi sorular soruldu.

Türkiye olumlu deneyimlerin en az yaşandığı ilk 10 ülke arasında 50 puanla dördüncü sırada.

Türkiye en öfkeli üleklere sıralamasında yüzde 40’la ile beşinci, en stresli ülkeler sıralamasında yüzde 52’yle 11’nci.

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Anketin verilerine göre olumlu deneyimlerin en çok yaşandığı ilk beş ülke sırasıyla Paraguay, Panama, Guatemala, Meksika, El Salvador. Buna karşın, olumlu deneyimlerin en az yaşandığı ilk beş ülke ise sırasıyla Çad, Nijer, Sierra Leone, Irak ve İran.

Nüfusun en stresli olduğu ülke ise yüzde 59’la Yunanistan.

