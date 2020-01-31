Türkleri tahliye edecek uçak Wuhan’a varmak üzere

Çin’in Wuhan kentindeki ‘corona’ virüsü salgını nedeniyle 34 Türk, yedi Azerbaycan, yedi Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşını Türkiye’ye getirecek askeri kargo uçağı ‘Koca Yusuf’, Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan havalandıktan yaklaşık 10 saat sonra Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’a vardı. Buradaki yakıt ikmalinin ardından yeniden havalanan askeri uçağın gece yarısı civarında Wuhan’a ulaşması bekleniyor.

‘Koca Yusuf’ askeri nakliye uçağı. Fotoğraflar: DHA

‘Çin’deki Türk Vatandaşların Tahliyesi’ operasyonu kapsamında Çin hükümetiyle yapılan görüşmelerin ardından, A400M askeri kargo uçağı ‘Koca Yusuf’, ambulans uçağa dönüştürüldü. Dün Kayseri’den Ankara’daki Etimesgut Askeri Havaalanı’na gelen uçağa, yakıt ikmali yapıldıktan sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hazırlanan tıbbi malzemeler yüklendi. Yüklenen malzemeler arasında, bin adet biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, bin adet tek kullanımlık koruyucu kıyafet yer aldı.

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Uçakta iki enfeksiyon uzmanı, dört enfeksiyon kontrol hemşiresi ve sağlık ekibi yer alıyor.