‘Türkler en üstün ırktır’ diyen Ötüken Birliği Partisi’nden ‘çarpıcı’ vaatler

Parti programında ‘Türk ırkının üstünlüğünü’ esas alan Ötüken Birliği Partisi resmen kuruldu.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre Yargıtay başsavcılığı kayıtlarındaki parti sayısı, geçen yıl dört partinin daha kurulmasıyla 88’e yükseldi.

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Irkçılığını gizlemeyen Ötüken Birliği Partisi’nin kuruluş tarihi 20 Aralık 2017.

‘En üstün ırk Türklerdir’

Kısa adı Ötüken olan partinin kurucusu ve tüzüğü henüz Yargıtay sitesine yüklenmedi. Partinin sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre kurucu genel başkanı M. Hakan Semerci.

Parti programına göre Ötüken ‘Türk milletinin, Türk yurdunda kayıtsız şartsız hâkim, tam bağımsız ve birlik olarak yaşamasını amaçlayan Türkçü düşüncenin ürünü’ olarak kuruldu.

Parti, ‘Türk milleti’nin de ‘anne ve baba soyu olarak Türk ırkına mensup, ana dili Türkçe, Türk kültürüne mensup ve Türk ırkına mensup olanlar kadar Türkleşen (Türk olduğunu hatırlayan ve uyanan) kişilerin, bir araya geldiği bir kitle’ olduğunu savunuyor.

Partinin kuruluş amacında “Türkü dünyada en üstün ırk olarak gördüğümüz için, Türkiye Türklerindir demek için kurulduk” ifadesi de yer alıyor.

‘Yabancı evlilikler yasaklanacak’

Parti programında yer alan hedeflerden bazıları şöyle:

* Irkı esas alan Ötüken Birliği Partisi’ne göre millet, ırk demektir. Bizler ırkımızı (milletimizi) daha çok yükseltmek için çalışmalar yapmayı kutsal görev kabul ederiz. Türk ırkının varoluş gayesi dünyaya hakim olmaktır, Türkçülük görüşünün kaynağında din mezhep birlikteliğini ölçü kabul etmeyiz kan birliği esastır. Türkçülüğü devletimizin temel felsefesi yapmak temel hedefimizdir.

* Devletin resmi makamlarında Türklük şuuruna sahip olmayanların görev almasını reddeder.

* Türkiye Cumhuriyeti siyasetine yine Türkler karar verecekler ve uygulayacaklardır. Türk siyasetinde, Türk milletvekilleri ve Türkçü millet vekilleri olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatanının bekası Türk olmayanların idaresinde olmayacaktır.

* Asker ve polislerimiz Türk kökenli olacak, yabancılarla evlilikleri yasaklanacaktır.

* Mülteci akını durdurulacak, Türk tabiyetine geçenlerin vatandaşlıkları iptal edilerek ülkelerine geri yollanacaktır.

* İdam cezası kapsamlı olarak suçlar kapsamında uygulamaya geçirilecektir.

‘Fazla imam hatipler kapatılacak’

* Ülkemizin yıllık imam ihtiyacını karşılayacak miktarda imam yetiştirecek okullar hariç tüm imam hatip liseleri kapatılacaktır. Kalan imam Hatip liselerinin müfredatı yeniden düzenlecek, analitik ve bilimsel düşünme yetisi kazandırılmış, kültürlü, felsefe ve sanat bilen imamlar yetiştirilecektir.

* İlk, orta ve lise seviyesindeki okullarımızda ‘Andımız’ın ve ‘İstiklal Marşımız’ın okunması yeniden mecburi hale getirilecektir.

* Cemaat ve tarikatlar eğitim sisteminden uzaklaştırılacak, tarikat ve cemaat yurtları kapatılacaktır.

* Türk devletleri dilleri okullara seçmeli ders olarak verilecektir. Yabancı dillerde tedrisat ancak liselerde başlayacaktır.

* Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin içeriği yeniden düzenlenecektir. İlkokul seviyesinde asla din eğitimi olmayacaktır.