Türkler Çin’den dönüyor; havalimanında termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı

İstanbul Havalimanı’nda ‘corona’ virüs nedeniyle geçen hafta kurulan ve Çin’den gelen yolcuları tarayan termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı. Bugün Çin’den gelen dört uçağın yolcuları iki ayrı noktada kurulan iki ayrı termal kamerayla izlendi. Ayrıca Çin uçuşlarında görevli Türk Hava Yolları’nın (THY) uçuş ekipleri de koruyucu maske takmaya başladı.

Fotoğraf: DHA

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan yeni tip ölümcül ‘corona’ virüsüne karşı İstanbul Havalimanı’nda Çin’den gelen yolculara yönelik geçen cuma günü başlatılan termal kameralı önlemler devam ediyor. Termal kamera sayısı ikiye çıkarılırken, kontrollerde Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne bağlı görevlilerin sayısı da artırıldı. Çin’den sabah saatlerinde gelen dört uçağın yolcuları termal kameralarla kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

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Ayrıca THY’nin Çin uçuşlarında görevli kabin ve kokpit ekiplerinin de isteğe bağlı olarak koruyucu maske taktıkları görüldü.

Eğitimini yarıda bırakıp döndü

Öte yandan Çin’de yaşayan Türkler de virüs tehdidinin ardından Türkiye’ye dönmeye başladı.

Pekin Büyükelçisi Emin Önen, Wuhan’da yaşayan 32 Türk vatandaşının tahliyesi için işlemlere başladıklarını duyurdu.

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Dört ay önce dil eğitimi için Şiamen şehrine giden Eren Ocak onlardan biriydi. Yaşadıklarını havalimanında basın mensuplarına anlatan Ocak şunları söyledi: “Çince öğrenmek üzere Şiamen Üniversitesi’ne kayıt oldum. Çin tatili sırasında ‘corona’ virüsü ortaya çıktı. Okulumuz bir bildiri yayınladı. Normalde tatilimiz martın 16’sında bitecek iken ikinci bir emre kadar ‘Okula kimse dönmesin’ dendi. Tatil nedeniyle şehir dışına çıkanlar geri dönmedi. Benim yaşadığım eyalette ‘corona’ virüsü vakası 30’dan 56’ya çıktı. Gün geçtikçe de artıyor.”

‘Her yer hayalet şehir oldu’

Ocak şöyle devam etti: “Dışarı çıkan insan sayısı epey azaldı. Kimse maskesiz kimse dışarı çıkmıyor. Ben şehir dışında yaşıyorum. Şiamen’e giderken normalde her gün trafik olur ancak buraya gelirken hiç trafik yoktu, araba bile yoktu. Her taraf hayalet şehre dönüyor. Benim okuduğum üniversitedeki Türklerin neredeyse hepsi ülkeye döndü. Yabancıların hepsi geri dönüyor. Ben de bu olayların biraz yatışmasını bekleyeceğim. Virüsün durumuna bağlı olarak belki eylüle doğru dönebilirim.”