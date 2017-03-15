Türkiye’yle kavga yaradı: Hollanda seçimlerinde Rutte önde, Wilders ikinci sırada

Türkiye’ye gerginliğin yanısıra göç ve milliyetçiliğin siyasi gündemi işgal ettiği Hollanda’da bugün yapılan genel seçimdeki sandık başı anketlerine göre, Başbakan Mark Rutte’nin partisi VVD önde.

Reuters’ın Hollanda devlet televizyonu NOS’a dayandırdığı sandık başı anket bilgisine göre, 150 sandalyeli Hollanda parlamentosunda Rutte’nin partisi VVD 31, aşırı sağcı lider Geert Wilders’in partisi PVV 19 sandalye kazanıyor.

Türkiye saatiyle sandıkların 23:00’te kapandığı ve 2012 yılına göre katılımın hayli fazla olduğu seçimde, 13 milyon kayıtlı seçmen sandık başına gitti.

Seçim barajının bulunmadığı Hollanda’da, seçimde yarışan 28 partiden 14’ünün sandalye kazanacağı tahmin ediliyor.

Kesin sonuçlar geceyarısı şekillenecek, resmi sonuçlar ise 21 Mart’ta açıklanacak.

Son ankette Rutte önde gözüküyordu

En son yapılan anketlere göre Rutte’nin VVD’si yüzde 16.2 ile birinci, Wilders’in PVV’si ise yüzde 13.4 ile ikinci sırada. Hıristiyan Demokratlar (CDA) yüzde 12.5 destek alıyor ancak oyları yükseliş trendinde.

Rutte seçmenlerden Wilders’in partisine oy vermemelerini isteyip yakın dönem dünya örneklerini gösterdi: “Brexit’te gördük, Trump’ta gördük. Bir gece önce olmayacağına inandığımız şeyin olduğunu gördük. 16 Mart sabahı uyanıp Wilders’in partisinin en büyük olduğunu görmemiz ihtimali çok gerçek.”

Aralarında sadece dört puan fark bulunan ilk dört sıradaki partiden herhangi biri seçimi kazanabilir. Ancak o zaman bir koalisyon kurmak için en az üç partiyi daha ikna etmek zorunda.