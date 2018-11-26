Türkiye’yi by-pass anlaşması: Akdeniz gazı Yunanistan üzerinden Avrupa’ya

İsrail, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve İtalya’nın Doğu Akdeniz’de Kıbrıs üzerinden Yunanistan’a oradan da İtalya’ya doğalgaz boru hattı inşa edilmesi için anlaşma imzaladığı bildirildi.

AA’nın İsrail’in Globes gazetesinden aktardığı habere göre, East-Med adlı boru hattı projesinin finansmanı için bir yıla ihtiyaç duyulurken, boru döşeme işleminin ise beş yıl süreceği ifade edildi.

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Buna göre gelecek hafta Avrupa Birliği’ne (AB) sunulması beklenen anlaşma Şubat 2019’da onaylanabilir.

Yıllık 20 milyar metreküplük kapasiteye sahip olacak hattın inşası için gerekli yatırım miktarı yaklaşık 7 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

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Erken projeksiyonlarda, İsrail’in çıkaracağı doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya nakledilmesi planlanıyordu.