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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’yi by-pass anlaşması: Akdeniz gazı Yunanistan üzerinden Avrupa’ya

İsrail, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve İtalya’nın Doğu Akdeniz’de Kıbrıs üzerinden Yunanistan’a oradan da İtalya’ya doğalgaz boru hattı inşa edilmesi için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın İsrail’in Globes gazetesinden aktardığı habere göre, East-Med adlı boru hattı projesinin finansmanı için bir yıla ihtiyaç duyulurken, boru döşeme işleminin ise beş yıl süreceği ifade edildi.

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Buna göre gelecek hafta Avrupa Birliği’ne (AB) sunulması beklenen anlaşma Şubat 2019’da onaylanabilir.

Yıllık 20 milyar metreküplük kapasiteye sahip olacak hattın inşası için gerekli yatırım miktarı yaklaşık 7 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

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Erken projeksiyonlarda, İsrail’in çıkaracağı doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya nakledilmesi planlanıyordu.

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